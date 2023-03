Trading online, assunzione truffa

Si spaccia per un’operatrice di Amazon e con la scusa di proporle un lavoro in smart working di trading online, riesce a farsi dare oltre 2mila euro. A processo per truffa è finita una romena di 70 anni, residente a Santarcangelo di Romagna. L’aspirante lavoratrice, che invece di ottenere il posto sperato ci ha pure rimesso, è una 51enne originaria di El Salvador, residente nell’entroterra. È marzo 2021 quando la 51enne riceve sul cellulare quella telefonata. Dall’altro capo, la voce di una donna le dice di essere un’operatrice di Amazon.

La pesarese non ha motivo di dubitare. Anche perché è sempre più frequente, soprattutto in questi ultimi tempi, ricevere telefonate da parte di voci registrate della società americana per la vendita di prodotti e altre offerte. Nel caso in questione, però, la voce era quella di una persona vera. La 51enne si è sentita offrire un lavoro da commerciale online, ma per cominciare l’attività le viene chiesto di fare due bonifici, uno da 250 e l’altro da 2mila. E lei esegue. Peccato che poi non le arriva nessun contratto. Capisce di essere stata truffata e denuncia. L’altroieri si è aperto il processo contro l’imputata, difesa dall’avvocato Stefania Fiondi.

e. ros.