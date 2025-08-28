Tradizionale torneo di tennis. Gli amici di Gege tutti in campo

Per il tredicesimo anno consecutivo si è disputato a Villa Margherita, nel verde del Monte Ardizio, il tradizionale torneo estivo di tennis "Gli amici dei Gege". Hanno partecipato: Eugenio (Gege) Ceccolini (presidente e padrone di casa), Catervo Cangiotti (il meno giovane con le sue 87 primavere che batte per soli tre mesi Vori), Mario Basoli, Luigi Bernabucci, Gabriele Bertuccioli, Gino Bruscaglia, Nando Cancrè, Enrico Dardanelli, Charly Dieni, Giancarlo Gabellini, Duilio Nobile, Matteo Nobile, Gianfranco Pesaresi, Franco Ricci, Marco Verna, Paolo Vori, Luciano Baldini, Adriano Parteli, Ugo Ruggeri, Enzo Spadoni. Sono state formate coppie di doppio e dopo quattro giornate si è disputata la finale che ha visto il successo, in due set, della coppia Duilio Nobile-Marco Verna su Gege Ceccolini-Charly Dieni con il punteggio di 7-5/6-2. Un premio anche al miglior giocatore del torneo che la giuria ha assegnato a Luigi Bernabucci. Per l’occasione i giocatori sono stati dotati di una bella divisa bianca.

Poi la serata è proseguita con un’apericena a base di pasta all’amatriciana e altro. Quindi le premiazioni con tanto di distribuzione di bellissime coppe e corona d’allora ai finalisti. Chiusura con i festeggiamenti, ai quali hanno partecipato anche alcuni ospiti e la fotografa ufficiale Anna Maria. Quindi il poeta-giocatore Ugo Ruggeri ha declamato il suo intervento: "L’accoglienza in questa bella dimora, la gentilezza e l’ospitalità che ci riserva la famiglia Ceccolini, non trovano più parole d’apprezzamento se non il dovere di ricambiare tanto affetto e signorilità, con comportamenti consoni. Oggi si è concluso il nostro tradizionale torneo estivo che ha portato, a bordo campo, anche l’affetto e la simpatia di vecchi amici che, con molti di noi, in tempi lontani, condivisero la passione per il tennis. Un grazie all’amico pesarese Adriano per il bidoncino di sugo che, ormai tradizione vuole, prepara nella sua Trento per poi consumarlo qui, assieme a noi. Riempiamo ora i nostri calici e brindiamo, oltre ai vincitori anche alla coppia finalista e a tutti gli amici che hanno dato vita al bellissimo torneo. Viva i vincitori, viva il tennis, viva il gruppo e lunga vita, in salute e piena di cose belle, a tutti noi ed ai nostri familiari. Appuntamento al 2026".

Luigi Diotalevi