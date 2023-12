Tradizione, arte e bellezza seguendo le ’Vie dei Presepi’

Per tutte le festività si potranno visitare le Vie dei Presepi, l’iniziativa della città ducale organizzata dalla Proloco di Urbino che da 23 anni accompagna il Natale. Un percorso che si snoda su più luoghi del centro e in particolare nella chiesa di San Domenico, per proseguire all’Oratorio delle Cinque Piaghe e quello di San Giuseppe dove è presente il presepe del Brandani del 1500.

Questi luoghi sono visitabili con un biglietto promozionale dal costo di 2 euro (gratuito per gli under14). Mentre si potrà godere delle opere d’arte anche nelle vetrine dei negozi così come in alcuni suggestivi scorci, tra vicoli, balconi e cantine, gratuitamente. Proprio a San Domenico è presente il nucleo più importante di opere grazie ai lavori arrivati direttamente da Todi e realizzati da Stefano Benazzo, modellista architettonico ed ex ambasciatore della Repubblica Italiana. Sono diciannove opere in resina, legno e cartone che riproducono alcuni dei monumenti più importanti al mondo ai quali sono state aggiunte le natività. Quasi si troveremo dal tempietto del Valadier alle cattedrali ortodosse russe; dal tempio della Consolazione di Todi a Notre Dame di Parigi, dall’arco di Costantino a Roma a Castel del Monte.

Come nascono? "In nome dell’arte ho aggiunto ai modellini delle natività - spiega Stefano Benazzo -. Sono molto contento di esporre qui a Urbino e invito tutti a visitare le Vie dei Presepi, sono tanti gli artisti che hanno portato le proprie bellissime opere. Ogni modello ha una storia e un’anima, nel mio caso possiamo vedere un dialogo tra architettura e fede".

Il percorso è visitabile questo fine settimana e poi dal 23 al 31 dicembre e il 5, 6 e 7 gennaio dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Tutte le informazioni sulla pagina Facebook Pro Loco Urbino su www.prourbino.it o telefonando al 347 301 9097.

Francesco Pierucci