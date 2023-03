Tradurre Seneca: la sfida degli studenti Ecco i vincitori del ‘Certamen’ di latino

Rullo di tamburi. Tra gli applausi sono stati svelati i nomi dei vincitori del Certamen di latino "L’Idolino", organizzato dal liceo Marconi, che ha visto gareggiare i licei di tutta la provincia nella traduzione di un brano di Seneca: il primo classificato, a cui è stato consegnato un assegno in denaro di 500 euro, è risultato Federico Forte, classe 3ªB del liceo classico Nolfi di Fano. Vittoria Rossi (5ªA) e Nicholas Catenacci (5A), entrambi del liceo classico Raffaello di Urbino, hanno conquistato il secondo e terzo posto. Nell’aula magna del liceo scientifico di Pesaro al Campus scolastico, dove si è tenuta la premiazione, c’erano i parenti di Clementina Berdini, farmacista – ex studentessa del Marconi, scomparsa nel 2021 a 51 anni – alla cui memoria il certamen è dedicato. Sul palco con i ragazzi, rivelatisi i migliori nella traduzione di una versione di Seneca, c’era Ivano Dionigi, latinista, filologo, già magnifico rettore dell’Università di Bologna. Autore di testi dedicati alla forza rigenerante e all’attualità dei classici, da presidente di giuria Dionigi ha chiamato a sé i ragazzi, dopo una magistrale lezione sul tempo, sull’importanza sorgiva delle parole e sul ruolo della scuola. Il preside del Marconi, Luca Testa, ha invitato i propri studenti del liceo scientifico e musicale a nobilitare l’atmosfera, suonando tre brani. Così, la mattinata di festa è scivolata con "solenne" leggerezza e soddisfazione per i giovani premiati accompagnati spesso dalle proprie insegnanti e dai familiari. Ad applaudire i vincitori non è mancata l’assessore Camilla Murgia, il presidente del Consiglio comunale Marco Perugini e la dirigente dell’Ufficio scolastico regionale Rita Scocchera.

La giuria del Certamen sottolineato con varie menzioni speciali la ricchezza riscontrata nel correggere la prova di latino, tenutasi l’11 febbraio scorso, sempre al Marconi. Sono stati così consegnati diversi attestati di merito tra cui: il quarto posto ex aequo per la migliore traduzione ad Angelica Battaglini (3ªB del liceo Nolfi di Fano), Emma Filippini (4ªA liceo Nolfi di Fano), Caterina Pacchiarotti (5ªB liceo Nolfi di Fano), Eva Pizzagalli (4ªD liceo Mamiani di Pesaro), Tommaso Saracino (5ªA liceo Raffaello di Urbino). Ad Alfeo Stella del liceo Marconi, studente di 5ªD, è stata consegnata la menzione "Clementina Berdini", primo classificato tra i licei scientifici. A Isotta Della Rosa, 4ªA liceo classico de La Nuova Scuola, è stata assegnata la menzione quale migliore discente della propria scuola. Ad Andrea Mascini Moretti, 3ªA liceo scientifico Montefeltro Sassocorvaro, la menzione "uno studente per la scuola". Le insegnanti organizzatrici dell’evento sono state Elena Del Prete, Francesca Gasperini, Anna Sanchini e Federica Iacomucci.

Solidea Vitali Rosati