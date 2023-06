Traffico in tilt per l’asfaltatura: quattro chilometri di coda

In coda sotto la galleria della Bretella per lavori di asfaltatura al Sasso: due punti distanti tra loco circa quattro chilometri. Il motivo? Semplice. La coda era lunga proprio quattro chilometri, ininterrotta da un punto all’altro. È successo ieri, specialmente nella mattinata con un picco attorno alle 10, ma con disagi che sono perdurati anche nel pomeriggio e potrebbero ripetersi anche oggi e fino alla fine dei lavori di asfaltatura della strada provinciale 423 urbinate, curati da Anas, iniziati l’altro ieri. Il cantiere, che lavora anche in orario notturno, tuttavia durante il giorno ha creato inevitabilmente delle code, aggravate dal fatto che molti lavoratori di passaggio erano ignari e fino all’ora di pranzo nessuno, né addetti Anas, né forze dell’ordine, era presente a suggerire percorsi alternativi o a dirigere il traffico nei punti nevralgici come la rotatoria della Croce, dove le au

to erano letteralmente in tilt.

Il nervosismo degli automobilisti si è sfogato anche sui social, con diverse note di protesta, che evidenziavano tempi di percorrenza anche di 50 minuti per pochi chilometri, aggravati da un concomitante taglio erba in via Di Vittorio.

g. v.