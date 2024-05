Traffico sostanze dopanti. Culturista al gip: ’Cambio vita’

Ha ammesso le sue responsabilità. Ma non è bastato ad evitare gli arresti domiciliari. Ieri, Danilo T. il 45enne culturista di origine pugliese ma residente a Pesaro, arrestato nei giorni scorsi per traffico di sostanze anabolizzanti, è stato interrogato a lungo dal gip Antonella Marrone in sede di udienza di convalida. L’uomo, difeso dall’avvocato Enrico Cipriani, non ha esitato a dire di aver sbagliato tutto nel voler acquistare quelle sostanze dopanti (230 confezioni) per accrescere i muscoli. Ha anche aggiunto che non ne faceva solo un uso personale ma le rivendeva perché la richiesta era molto sostenuta. Ha anche riferito di aver iniziato già prima dell’arresto un percorso di riabilitazione con una psicologa per uscire dal giro delle ’bombe chimiche’ in modo da evitare conseguenze nefaste per la salute.

L’uomo è stato arrestato martedì scorso dalla squadra mobile di Pesaro al momento di ritirare un pacco in un centro recapiti in via Degli Abeti. All’interno dell’involucro vi erano 230 confezioni di Trembolone, Turenabol, Oxandrolone, Drostanolone, tutti prodotti che il 45enne si era fatto arrivare tramite posta dalla Bulgaria. Un traffico che diverse procure italiane tenevano d’occhio. Una di queste è quella di Varese che ha intercettato il flusso dei pacchi contenenti sostanze dopanti identificando il beneficiario pesarese grazie alle intercettazioni. Così hanno appreso anche il giorno dell’arrivo della merce. E’ stata interessata così la procura di Pesaro per le indagini e così gli agenti della squadra mobile diretta da Paolo Badioli hanno atteso nel giorno prestabilito l’arrivo del destinatario per ritirare uno dei tanti pacchi. Al momento di uscire dal centro recapiti, il 45enne è stato bloccato e dichiarato in arresto. E’ stato posto ai domiciliari in attesa della convalida. La procura aveva chiesto la custodia cautelare in carcere per il gran quantitativo di sostanze dopanti che sono state sequestrate e per il traffico che il 45enne svolgeva da molto tempo. Il pericolo che potesse continuare a farlo anche dagli arresti domiciliari incaricando qualche sodale appariva alto. Ma non è stato di questo parere il gip che ha convalidato l’arresto ritenendo che i domiciliari fossero sufficienti per far interrompere all’uomo lo smercio di sostanze dopanti, che appariva essere la sua unica fonte di reddito. Le indagini continuano per identificare la rete della clientela del 45enne arrestato.