Tragedia a Osteria Nuova Esce di casa e viene travolta Anziana muore sul colpo

Ha fatto una morte straziante: investita da un’auto di prima mattina, mentre stava attraversando la strada del suo paese, Osteria Nuova. E’ morta così, Antonia Arduini, 92 anni, da oltre mezzo secolo una delle figure storiche del centro abitato. L’incidente è accaduto poco prima delle sette di ieri mattina, in una strada apparentemente libera dal traffico, vista l’ora, poco distante dall’abitazione della donna lungo la Strada provinciale. L’auto guidata da un ragazzo di ventotto anni che stava procedendo verso Pesaro, una Ford Focus, l’ha centrata in pieno mentre stava attraversando la strada, non sulle nstrisce pedonali, e per Antonia non c’è stato nulla da fare.

"E’ terribile, ha fatto una fine terribile la nostra Antonia non c’è più", dice Graziella Ugoccioni che gestisce il vicino bar tabaccheria Pia e che è stata tra le prime a vedere la tragedia: "Ho sentito un colpo violento e sono uscita dal mio bar. A circa trenta metri di distanza da me ho visto il corpo dell’Antonia a terra e vicino a lei c’era un ragazzo disperato. Ho capito subito che era accaduto l’irreparabile e che Antonia non c’era più. L’abbiamo persa nel modo più terribile". Tutto accaduto in un attimo fatale e in un momento in cui, su quella strada che procede dritta verso Pesaro tagliando il centro abitato e passando davanti a tre esercizi commerciali attorno a cui si svolge la vita del paese, non c’era affatto traffico. Saranno le indagini condotte dalla Polizia stradale di Pesaro, intervenuta assieme alla Polizia locale di Montelabbate, a determinare la dinamica dell’incidente. Il racconto di Graziella continua: "Eravamo tutti sotto choc, anche il ragazzo che ha investito la donna e che è stato il primo a starle a fianco rendendosi conto della tragedia. Gli abbiamo portato una bottiglia d’acqua, non parlava, era evidentemente sconvolto da quello che era accaduto e che non sappiamo spiegarci viste le circostanze".

Poco dopo sono arrivati i soccorsi, ma per i sanitari del 118 c’è stato poco da fare. Antonia è morta sul colpo. La donna era molto conosciuta a Osteria Nuova, dove viveva sempre e dove era rimasta assieme ai due figli anche dopo avere perso il marito tanti anni fa. Una lavoratice, una donna d’altri tempi. Era stata in fabbrica: "Antonia era una presenza discreta – racconta Graziella – una persona per bene, ci salutavamo ogni tanto la mattina incrociandoci in strada e a volte veniva anche da noi al bar tabaccheria. Una persona conosciuta e apprezzata da tutti". Ancora da stabilire la data del funerale. Il parroco di Osteria Nuova è in Romania, ma l’ultimo saluto sarà dato sicuramente nella chiesa locale, alla presenza di tanti che, in questi anni, hanno conosciuto Antonia e l’hanno apprezzata per l sua discrezione e la sua laboriosità.

Davide Eusebi