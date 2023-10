Tragedia degli esuli istriani: "Con la storia serve coerenza"

Viene presentato oggi alle 17, nella sala del Consiglio comunale, il libro "Dall’Istria a Pesaro. L’esodo, l’Opera Padre Damiani e il Comitato per la Venezia Giulia e Zara di Pesaro". Oltre all’autore Pierluigi Cuccitto interverrà anche il presidente della società di Studi storici Riccardo Paolo Uguccioni. L’autore ricostruisce, attraverso fonti d’archivio, "la nascita e lo sviluppo delle due realtà che si sono occupate dei profughi nel secondo dopoguerra: l’Opera Padre Damiani e il Comitato per la Venezia Giulia di Pesaro, con le testimonianze dirette degli esuli. Cerchiamo di fare ordine in quegli eventi che hanno causato e caratterizzato il dramma dei profughi giuliano-dalmati, analizzando le difficoltà incontrate dal comitato profughi e da Padre Damiani che ebbero grande merito". Il libro è stato scritto grazie alla borsa di ricerca promossa dalla presidenza del Consiglio Comunale per valorizzare, dice il presidente Marco Perugini, "una storia, quella della comunità degli esuli Giuliani e Dalmati, che dobbiamo mettere a sistema per stimolare memoria e corretta narrazione". Serena Boresta, coordinatore Fratelli d’Italia Pesaro, e Daniele Malandrino, consigliere Comunale Fdi Pesaro, fanno però notare come "nell’aprile 2021 fu presentata in Consiglio Comunale una mozione per l’intitolazione di una strada o di una pubblica via a Norma Cossetto, medaglia d’oro al valor civile, sottolineando il grande valore che ciò avrebbe avuto per la nostra città. Avrebbe significato onorare la memoria di una giovane studentessa istriana che rappresenta tutti quegli uomini e quelle donne che come lei hanno sacrificato la loro stessa vita in nome della loro italianità, riappropriandosi di un pezzo della nostra storia che per decenni è stato ignorato e dimenticato. La risposta a quella mozione da parte della maggioranza Pd in consiglio comunale è stata un categorico no anche da parte del presidente Perugini e nonostante la nostra raccolta di 200 firme di pesaresi. Se l’attività svolta in questi anni da FdI per sensibilizzare la città e il Consiglio ad onorare il sacrificio di tanti italiani ha sortito il suo effetto verso il Pd Pesarese, ce ne rallegriamo e siamo fieri di aver dato un buon contributo al nostro territorio. Se invece questo è l’ennesimo esempio di incoerenza e ipocrisia o, ancor peggio, uno strumento a scopo meramente elettorale, Fratelli d’Italia è pronta alla sfida"

d.e.