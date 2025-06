Tragedia nel capanno degli attrezzi: 65enne trovato senza vita, accanto a una motosega. E’ una scena sconvolgente quella che si è presentata ieri pomeriggio agli occhi dei familiari di Luciano Ioni, 65 anni, pensionato molto conosciuto in paese. L’uomo è stato trovato privo di vita nel capanno degli attrezzi della sua abitazione, con una profonda ferita al collo e accanto a lui una motosega ancora insanguinata. A lanciare l’allarme sono stati i parenti. All’arrivo dei soccorritori del 118, purtroppo, per il 65enne non c’era già più nulla da fare. Secondo una prima ricostruzione, il decesso sarebbe stato causato da una lesione compatibile con il taglio inferto dalla motosega. I carabinieri sono intervenuti sul posto e stanno conducendo le indagini per chiarire l’esatta dinamica dei fatti. Luciano Ioni era conosciuto e apprezzato in paese anche per il suo impegno nel mondo sportivo. L’Asd Pallacanestro Acqualagna ha espresso il proprio cordoglio in un messaggio commosso pubblicato su Facebook. "La Pallacanestro Acqualagna si unisce al dolore che ha colpito le famiglie Ioni e Visconti per l’improvvisa perdita del caro amico Luciano. Persona sempre disponibile e molto presente tra di noi".