Tragedia sfiorata al bar. Sfregia al volto un 27enne con i cocci di una bottiglia

Una lite davanti ad un bar in zona stazione ferroviaria, avvenuta l’altra sera alle 19.30, ha fatto sfiorare la tragedia. La polizia ha arrestato un gambiano di 37 anni, già con tre condanne alle spalle ma con pena sospesa e dunque libero di muoversi liberamente, per resistenza e lesioni gravissime. Da quanto si è appreso, il 37enne ha afferrato una bottiglia, l’avrebbe rotta per poi usare il coccio per aggredire un connazionale di 24 anni colpevole evidentemente di qualche torto ai suoi occhi. L’aggressione ha comportato lo sfregio al volto del 27enne, la copiosa uscita di sangue e il terrore per ciò che era accaduto da parte dei testimoni. Qualcuno del bar ha chiamato la polizia che è prontamente intervenuta riuscendo a bloccare l’autore dell’aggressione e ad arrestarlo. Ancora da capire che cosa possa aver provocato la gravissima aggressione. L’arrestato è noto alla giustizia per essere un violento, ha passato diverso tempo in carcere, e non ha un’occupazione. In altre parole, non è chiaro come riesca a rimanere a Pesaro ma è certo che ha dimostrato di tenere in pochissimo conto l’incolumità del connazionale. Il quale è stato portato in ospedale in codice rosso per essere medicato dell’ampia ferita al volto. Ha avuto una prognosi di venti giorni. Intanto il 37enne verrà interrogato dal giudice per le lesioni aggravate nei prossimi giorni, presumibilmente il 2 gennaio. Avendo già un cumulo di tre condanne ormai definitive ed essendo rimasto coinvolto ora in una lite sanguinosa che lo ha visto protagonista, difficilmente potrà ottenere nuovi benefici di legge per evitare il carcere.