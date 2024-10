Tragico incidente oggi a Pesaro, un morto e quattro feriti

Pesaro Urbino, 9 ottobre 2024 – Un morto e tre feriti è il tragico bilancio di un incidente verificatosi questa mattina poco dopo le 7 sulla superstrada Flaminia che costeggia il comune di Cantiano.

Il furgone frigo su cui ha perso la vita l'autista riminese di 59 anni

A perdere la vita un autista riminese, 59 anni, di un furgone che trasportava surgelati. La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell’ordine accorse subito sul posto ma sembrerebbe che il furgone abbia sbandato finendo per scontrarsi con un grosso tir proveniente dalla direzione opposta (Gubbio- Cagli) centrando poi anche un’autovettura (un’Audi con 3 passeggeri a bordo di Cartoceto) che avendo visto l’impatto tra i due mezzi si era posizionata sul ciglio della strada.

Gravissimo incide lungo la statale Flaminia, vicino a Cantiano: un uomo di 59 anni è morto, ci sono anche quattro feriti

Allertato il 118, in località Pontedazzo, poco distante dal luogo dell’incidente, è atterrato l’elicottero sanitario che ha preso a bordo l’autista del Tir ferito abbastanza gravemente (al suo fianco c’era il figlio rimasto illeso) per trasportarlo all’ospedale Torrette di Ancona: l’uomo è di Terni. Soccorsi dai sanitari del 118 anche l’uomo al volante dell’Audi e il passeggero seduto davanti (non feriti gravi) trasportati all’ospedale. Illeso invece il terzo passeggero, che era nei sedili posteriori.

Sul posto Polizia Stradale, Vigili del Fuoco e l’ambulanza del 118 con i sanitari. Chiusa in questo momento la superstrada Flaminia nel tratto di Cantiano. Il transito è consentito nella vecchia Flaminia.