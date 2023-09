Tragico volo giù dal secondo piano Aveva 19 anni. Morte senza perché

E’ volata giù dal secondo piano della sua casa a Tavernelle. Aveva 19 anni, si chiamava Naime ed era studentessa a Fano. Una morte improvvisa e senza un perché. E’ accaduto l’altra mattina. A perdere la vita è stata una ragazza di origine marocchina residente nella frazione di Colli al Metauro. In passato, da quanto si è appreso, aveva avuto necessità di esser seguita da medici specialistici per curare una forma depressiva che non l’abbandonava. Subito dopo il tragico volo, qualcuno ha visto il corpo a terra ed ha chiamato il 118 ma all’arrivo dei sanitari non c’era più nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Colli al Metauro che hanno ascoltato i genitori e familiari della giovane per cercare di dare una spiegazione alla tragedia. I familiari non hanno potuto che parlare del malessere che perseguitava la giovane ma senza immaginare altro. I carabinieri hanno esaminato anche la camera della giovane per cercare di trovare tracce o scritti di un qualche aiuto.

A quanto pare non sembra esser emerso niente. Il magistrato ha dato il nulla osta per rimuovere il corpo dopo una serie di accertamenti eseguiti dai militari della stazione di Colli al Metauro. Ieri mattina c’è stata la ricognizione medica sul corpo che ha permesso di riscontrare un trauma cranico e toracico che non le hanno lasciato scampo.

La ragazza, pur essendo nata a Fano, non si vedeva molto in giro. Frequentava il quarto anno di un corso di grafica e sembrava che la appagasse ma la realtà probabilmente era diversa. La tragica notizia ha destato dolore a Tavernelle dove la famiglia della giovane donna vive da anni ed è conosciuta.