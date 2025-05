“Trama degli sguardi“ a Palazzo Ducale

Torna dopo alcuni anni di assenza un divertente gioco a squadre made in Urbino: sabato 31 nell’ambito di Urbino in Gioco, il Palazzo Ducale ospiterà la Trama degli Sguardi. Obiettivo delle squadre sarà riconoscere, tra le decine di opere presenti nel secondo piano del palazzo, venti piccolissimi dettagli di occhi tratti dai quadri e ricavarne degli indizi per vincere prima degli avversari. "L’evento inizierà alle 15,30 – spiega Tiziano Mancini de La Caccia al Teshorror – quando ogni squadra riceverà una cartella con i dettagli. Una volta individuato a quale personaggio appartiene l’occhio, la squadra dovrà scrivere nella casella corrispondente al dipinto il primo nome che appare nella didascalia del quadro. In ogni parola ci sarà una lettera evidenziata, in modo che le 20 lettere compongano la frase che porterà al traguardo per aggiudicarsi il ricco premio finale". L’evento, che gode del contributo del comune di Urbino e della collaborazione della Galleria Nazionale delle Marche, non ha spese di iscrizione, salvo il biglietto d’ingresso alla Galleria. L’unico requisito necessario è il sapersi mettere in gioco e avere un buon spirito di osservazione. I posti sono limitati. Info e iscrizioni via e-mail a teshorror@gmail.com o al 3383741927.

g. v.