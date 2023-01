Trame rosse e notte santa

Una sera d’inverno di queste, fredde e bagnate, è un buon pretesto per camminare con la memoria in vigna, seguendo trame rosse d’autore. Il Guerriero nero Marche rosso Igt 2020 della cantina Guerrieri di Piagge appare opulento e impenetrabile al calice, vaporando bollicine ossigenate che ci dicono come questo vino respiri. Appare dunque con densità di terra, come vino carnale. Fiutandolo mostra subito una selva speziata di bacche di sottobosco, come un calpestio di bacca di corbezzolo, crepito di macis, il fiore della noce moscata come insegna il maestro Otello Renzi, con brillantini di pepe e ancora crisantemo con i suoi petali secchi e viola disidratata che si squama al palato dove si mastica colore e calore, non prima di avere carezzato la trama olfattiva di una nota vanigliata. Tutto è pronto per una beva densa e invece questo vino sorprende, vira verso una inattesa freschezza, svelando la sua sferzante nota acida. Quindi avanza all’assaggio alternando una trama fruttata che ci porta dritti alla ciliegia grossa sotto spirito e fino all’amarena, e poi ad abbagli verdi di edera con rimando ad un agrumato primordiale di scorza che raramente si ritrova nei vini rossi.

Se invece versiamo (calice ampio) un sorso di Galileo Colli pesaresi Sangiovese Guerrieri 2019, noteremo una fluidità setosa e una limpidezza violacea. Il profumo ha rimandi balsamici che ci riportano all’assenzio, al ginepro nero, perfino ad abbagli di pino mugo che appare in lontananza. Siamo di fronte a un vino verticale, da masticare nella sua finezza fruttata di ribes, ciliegia grossa, rosa tea. Anche in questo caso la nota acida è netta e l’anima doppia, profumata di geranio con il suo fiore rosso. La caratteristica essenziale del Galileo è la finezza, la pulizia, un calice nobilmente rurale, di personalità. La sera d’inverno tintinnante di calici, ci porta all’ultimo passo, al Guerriero della Terra che all’olfatto ha un gioco di rimando balsamico altissimo, spingendosi fino a note di catrame di betulla (il fossile, l’anima di questa pianta intima e fresca) e poi al pino cembro, che ha una balsamicità orizzontale spandendosi come limo al palato, cipresso, abete siberiano e aureola mentolata. Santa notte.

d.e.