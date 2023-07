‘Tramonti a Montemiele’, ancora una tappa

Vedrà in scena lo spettacolo teatrale ‘7 minuti, consiglio di fabbrica’, domani dalle 19,15, la quinta tappa di ‘Tramonti a Montemiele, tra resistenza e resilienza’, festival estivo di teatro amatoriale, danza e musica. L’organizzazione è dell’associazione culturale ‘LiberaMente’, col patrocinio del Comune di Colli al Metauro, che ha scelto per tutti gli spettacoli il sito rurale di Montemiele, in mezzo ad un terreno vicino a Bargni e a Serrungarina. ‘7 minuti, consiglio di fabbrica’ è un’opera sull’etica del lavoro, diretta da Francesco Corliandò. Biglietto, 5 euro.