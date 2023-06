"Tranquilli, potete tuffarvi senza problemi"

"Ma quale acqua sporca? In questo periodo il mare di Pesaro non è limpido come lo è stato in passato, ma non vuol dire che l’acqua sia infetta. Tanto che ad oggi non ci risultano divieti di balneazione emessi dalla Capitaneria di Porto e ordinanze sindacali da parte del Comune di Pesaro a tutela dei bagnanti". Alice Giamprini, contitolare di Bagni Re Sole, replica all’articolo di domenica mattina dove si riportava che davanti al suo stabilimento balneare, per l’acqua sporca, c’è chi evita di fare il bagno con la paura di prendersi qualche malattia. "Ieri (l’altro ieri per chi legge) sul Carlino, il dirigente Giorgio Catenacci, direttore tecnico scientifico dell’Arpam conferma l’assenza di divieti di balneazione e rassicura sul fatto che l’acqua sia sicura. Pertanto ci sentiamo in diritto e dovere d’informare tutti i nostri clienti sulla possibilità di fare il bagno presso il nostro stabilimento e zone limitrofe. Il precedente divieto, erogato per zone distanti dalla nostra, risulta ad oggi revocato sulla base del monitoraggio prescritto dalle leggi. In aggiunta vorrei sottolineare che l’acqua resa torbida, come spiega sempre Catenacci, dalla fioritura delle alghe e dai residui in sospensione arrivati con l’alluvione è uguale su tutto il litorale e non si concentra davanti a Bagni Re Sole. Consiglio? Godersi finalmente la bella stagione ed il bel tempo".