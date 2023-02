Trapper rivali tra sparatorie e pestaggi

Zaccaria Mouhib, in arte Baby Gang, è un trapper italiano di origini marocchine. Nasce a Lecco nel 2001 e a partire dagli 11 anni, passa la vita entrando e uscendo da carceri minorili e comunità educative. Nel 2018 pubblica Street, il suo primo singolo, ma poco tempo dopo viene arrestato e portato nel carcere minorile Beccaria di Milano, dal quale esce grazie all’intervento di Don Claudio Burgio che lo porta nella propria comunità.

Simba la Rue, pseudonimo di Mohamed Lamine Saida, nasce nel 1999, ha origini tunisine. Vive in Italia, a Merone nel Comasco, con la famiglia. Appassionato di musica hip hop fin da ragazzino, fa il suo esordio sulla scena musicale italiana con “Sacoche” insieme a Baby Gang. Baby Touché, alias Amine Mohamed Amagour, è un trapper classe 2003 nato a Padova e di origini marocchine. Sin da piccolo ha un grande passione per il rap francese e fin da giovanissimo ha sperimentato in questo genere musicale.

Una disputa in origine solo verbale, un germoglio di insulti e prese in giro che degenerano pian piano in aggressioni, pestaggi e agguati tra Como, Bergamo e Padova. Inizia con l’accoltellamento di un amico di Simba alla stazione di Padova. In seguito, come vendetta, il trapper e alcuni suoi compari assaltano una gang rivale in zona Piazza Venezia. Avrebbe contribuito all’agguato anche la fidanzata di un membro del gruppo, Sara Ben Salha, che attraverso i suoi auricolari avrebbe aiutato a preparare l’attacco. E ancora, a giugno, Simba la Rue sequestra il suo rivale, che dopo un’inchiesta termina nell’arresto e processo di Simba. Ma non finisce qui; Simba finisce di nuovo in cella dopo gli scontri in corso Como, a Milano, tra armi da fuoco e risse. Stavolta opta per una collaborazione con Zaccaria Mouhib, Baby Gang. La neoformata alleanza Gang-Simba contro un gruppo di ragazzi senegalesi dà inizio a una nottata di violenza. Secondo il resoconto di un 28enne ferito nello scontro assomiglierebbe più ad una vera e propria spedizione punitiva, con una logica precisa. Non, insomma, come una comune lite tra ragazzi per un tradimento, una resa dei conti, una parola di troppo. Le vite di molti artisti, trapper e non, possono trovare conforto e aiuto nella musica, una bestia selvaggia e indomita che aspetta solo la persona giusta da accettare e da amare. Quando la musica diventa oggetto di disputa e violenza la vita ti si ritorce contro, quindi bisogna trovare la strada giusta e il filo giusto da tirare per sfruttarla e amarla al meglio.

Clotilde Paino, Matteo Koffi Teya, Pietro Molari

e Amash Warnakulasooriya