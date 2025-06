Trappola sessuale sullo yacht: donna attirata in cabina e aggredita

Pesaro, 19 giugno 2025 – “Dammi un bacio, fammi vedere il seno...”: sono le parole risuonate nella testa di una donna, impiegata in un cantiere navale di Fano, mentre cercava di divincolarsi dalle mani di un collega che l’aveva attirata con l’inganno nella cabina del capitano.

È la ricostruzione dell’episodio avvenuto nel primo pomeriggio del 3 giugno 2024, finito ieri all’attenzione del giudice del tribunale di Pesaro, davanti al quale un 39enne imprenditore fanese, titolare di una ditta che realizza interni per yacht, ha patteggiato una pena di un anno e due mesi, sospesa con subordinazione all’esito positivo del percorso per uomini maltrattanti.

L’uomo, difeso dagli avvocati Enrico Cipriani e Mauro Mengucci, ha fatto entrare con un pretesto la collega nella cabina di uno yacht. Una volta all’interno, l’ha bloccata con il proprio corpo, le ha impedito ogni movimento e ha iniziato a molestarla pesantemente.

Prima le richieste verbali, poi i palpeggiamenti su seno e parti intime, con la mano infilata sotto slip e pantaloni, mentre lei, paralizzata dalla paura, cercava inutilmente di divincolarsi. Quando ha capito che non avrebbe ceduto, si è abbassato i pantaloni e l’ha invitata a toccarlo. Solo l’arrivo improvviso di un altro operaio ha interrotto l’aggressione, costringendolo a fermarsi.

La vittima, sotto choc, ha trovato il coraggio di sporgere querela due giorni dopo al Commissariato di Fano. La visita medica ha rilevato dolori a busto e arti, con prognosi iniziale di tre giorni, a cui si sono aggiunti, il giorno seguente, agitazione e cefalea, prescritti un ansiolitico e certificato ulteriori 7 giorni di prognosi.

Il divieto di avvicinamento era stato disposto dal Gip già nel luglio 2024, così come l’applicazione del braccialetto elettronico. La donna ha scelto di non costituirsi parte civile ma ha ottenuto un risarcimento da 3mila euro tramite un accordo extra-giudiziale. L’accusa riguardava violenza sessuale aggravata e lesioni personali, commesse in luogo di lavoro. Patteggiamento accettato dal giudice in virtù del percorso terapeutico intrapreso dall’imputato.