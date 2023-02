Trappola tribuna Prato: tifoso Vis all’ospedale

Minuto 92 di Vis Pesaro-Sassari Torres, partita (in notturna) caldissima di serie C nel clima freddissimo e umido del "Benelli". Sono quasi le 23 di martedì. La squadra di casa segna l’insperato gol vittoria oltre il tempo regolamentare, esplode la gioia dei tifosi del "Benelli" che, oltre ad avere un campo impraticabile alla prima pioggia, ha anche i piani in alluminio della tribuna "Prato" piuttosto scivolosi. Accade così che nella foga di esultare uno spettatore si faccia male sul serio. Alberto Rossi, noto tifoso del gruppo del porto, nell’esultanza scivola, perde l’equilibrio, cade in avanti e si accascia a terra dolorante. Gli amici provano a rialzarlo a fatica, lo accompagnano all’ambulanza presente allo stadio e poi all’ospedale: "Nell’esultanza – racconta Alberto – sono scivolato perdendo l’equilibrio mi sono sbilanciato in avanti. Ho provato a saltare i seggiolini, ma ho inciampato e dal terzo gradone sono volato alla passerella della balaustra. Praticamente avevo le gambe dietro al seggiolino della prima fila e il muso per terra. Per non sbattere sono atterrato con i gomiti. Ho sentito subito che mi ero rotto qualcosa. Mi sono toccato la spalla, era lussata. Mi è andata bene anche perché ho una protesi alla caviglia destra e mi sarei potuto spezzare la gamba. Ho sempre un po’ di timore salire e soprattutto scendere quei gradoni di ferro bagnati dalla pioggia e dall’umidità. Non sono il primo ad essere caduto in questi anni e non sarò certo l’ultimo, mi è solo andata male a differenza degli altri".

Di qui la riflessione di Alberto e il suo appello al sindaco Ricci e alla Giunta che a breve discuteranno la mozione per i lavori al "Benelli": "E’ un disdetta farsi male per una partita e per un impianto che chiaramente va migliorato anche in fatto di sicurezza. Sotto l’aspetto della stabilità i gradoni in muratura, come erano quelli di prima, erano molto più sicuri dell’alluminio o della plastica dei seggiolini che se sono bagnati o umidi provocano scivoloni come il mio. Mi auguro che il sindaco e la Giunta, quando metteranno mano a questo impianto così vetusto, facciano le cose per bene. Ci diano una tribuna vera, coperta, asciutta e sicura, dove si possa vedere la partita ed esultare in tranquillità, senza rischiare di cadere come è accaduto a me. Ho letto sul Carlino che in un sopralluogo i tecnici comunali avevano ipotizzato di fare la copertura della Prato più corta e lasciare le prime file bagnate. Sarebbe un gravissimo errore per risparmiare pochi euro. Vorrei dire al sindaco Ricci che noi tifosi del calcio non siamo gli ultimi. Come si sono fatti gradoni sicuri nei palazzetti dello sport, così spero che sarà per la prossima tribuna Prato. La struttura in tubi è scivolosa".

Ad Alberto all’ospedale hanno applicato un tutore: "Avevo subito capito, toccandomi la parte, che la spalla era rientrata e che mi era accaduto un brutto incidente. Ho passato al pronto soccorso parecchio tempo e devo dire che i due operatori, nonostante la sala piena, si davano un gran da fare. Li voglio ringraziare perché sono persone che si impegnano e che danno tutto. Piuttosto ho avuto l’impressione che siano troppo pochi per una città di quasi centomila abitanti. Il Pronto soccorso è un luogo che meriterebbe più personale".

Davide Eusebi