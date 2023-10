Trasarti, da vescovo a cappellano del carcere

Tornare tra gli ultimi, da sacerdote semplice. È questo il desiderio che monsignor Armando Trasarti ha espresso, una volta tornato a Fermo dopo le dimissioni da vescovo di Fano, appena compiuti i 75 anni. Oggi vuole essere semplicemente don Armando, per stare dove è necessario essere, nella sofferenza delle persone. Per questo ha voluto impegnarsi come cappellano del carcere di Fermo. La nomina è di qualche settimana fa, da parte del vescovo di Fermo Rocco Pennacchio che doveva sostituire fra Andrea Patanè. Don Armando è già stato in carcere, ha celebrato messa, ha incontrato i detenuti e li ha ascoltati. Ha detto loro che ha vissuto "la sofferenza di una malattia importante, che è tornato a vivere e oggi ha tanto da restituire". Ogni domenica sarà nella palestra del carcere che all’occasione diventa altare per dire messa. Da vescovo tante volte è stato nel carcere di Fossombrone, i detenuti e gli operatori della struttura lo consideravano uno di famiglia, vicino e partecipe. Un’esperienza che oggi don Armando vuole riportare a Fermo, tornando sacerdote, per consolare chi è inciampato e sta pagando per le sue colpe.

