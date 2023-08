Trasarti diventa laurentino doc: cerimonia in basilica

Ci sarà anche il prefetto Emanuela Greco, stasera, a San Lorenzo in Campo, alla cerimonia di consegna delle benemerenze civiche, che vedrà la ‘premiazione’, tra le altre, del vescovo emerito Armando Trasarti (in foto), al quale sarà conferita la cittadinanza onoraria, in segno di gratitudine della comunità laurentina "per la sua instancabile attività pastorale e per l’attenzione ai bisogni degli ultimi e dei poveri". L’appuntamento è per le 20,30 nel sagrato della basilica.

Oltre al riconoscimento a Trasarti ne verranno attribuiti altri 6. La massima benemerenza ‘Città di San Lorenzo in Campo’ andrà a Tonino Cannucci e a Lorenzo e Fabio Rotatori. Cannucci è il titolare dell’azienda artigiana ‘Impuls Calzature’; mentre Lorenzo e Fabio Rotatori sono i soci della ditta ‘F.lli Rotatori’, che da 70 anni svolge attività di riparazione di orologi e sveglie, sfociata poi nel settore dell’oreficeria, apparecchi radiotelevisivi, elettrodomestici e impianti Internet. A seguire, saranno premiati con l’’Attestato di Benemerenza’ la fiorista Pierina Girardi e il collaboratore Pro Loco Marcello Morrieri. Infine, ci sarà il conferimento di un attestato alla memoria di Maria Pia Marcaccini, per anni nelle fila della compagnia teatrale ‘L’Aquilone’.

s.fr.