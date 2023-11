Trasarti riapre la chiesetta di Montalfoglio

Dopo sette anni, sabato scorso, è stata riaperta la Chiesa della Pieve di San Martino a Montalfoglio, suggestiva frazione laurentina. Risalente al 1700, con un’ampiezza di circa 9 metri per 12, il luogo di culto era chiuso dal 2016 ed è tornato fruibile grazie ad un lavoro di restauro e risanamento conservativo per circa 300mila euro finanziato dalla Diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli e Pergola, in virtù dell’impegno del Vescovo Emerito Armando Trasarti e del parroco don Luca Santini. E proprio Sua Eccellenza Trasarti e don Luca hanno presieduto la Messa inaugurale di sabato, alla quale, accanto al primo cittadino Davide Dellonti e al presidente della Provincia Giuseppe Paolini, hanno preso parte tantissimi fedeli. "Ringrazio di cuore monsignor Trasarti e il nostro parroco, che sono stati i veri artefici di questo importante lavoro di restauro – ha evidenziato il sindaco -. Il risultato finale è davvero emozionante, non solo per la resa architettonica, ma anche e soprattutto per il clima di comunità che torniamo a respirare anche qui a Montalfoglio. Un doveroso grazie a loro e anche ai progettisti e ai lavoratori che hanno ridato vita a questa nostra meravigliosa chiesa.

s.fr.