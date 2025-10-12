Trasferta a ’numero chiuso’. La curva protesta e non va

Identità a tavola

Valerio Baroncini
Identità a tavola
Pesaro
CronacaTrasferta a ’numero chiuso’. La curva protesta e non va
12 ott 2025
MATTEO FATTORI
Cronaca
Con la Fortitudo presenza limitata per i tifosi pesaresi. Sul fronte biancorosso il grande assente è Kay Felder. Maretto giocherà con una maschera protettiva .

E’ da sempre una delle partite più attese. Perché Flats Service Fortitudo Bologna –Vuelle Pesaro, oltre ad essere una sfida classica del basket italiano, è anche marcata dall’accesa rivalità tra le due tifoserie. Unica pecca questa volta sarà la limitata presenza assicurata dal prefetto bolognese ai tifosi biancorossi: solo 100 posti di 50 destinati alla curva. A causa di questo la curva Marco Piccoli con un comunicato al vetriolo ha annunciato di non partecipare alla trasferta organizzata. La squadra felsinea, allenata per il 3° anno dall’ex Attilio Caja è anche quest’anno una delle formazioni maggiormente attrezzate del campionato di A2 e le 3 vittorie su 4 gare disputate ottenute sin qui, lo testimonia. Ultimo scalpo, conquistato a domicilio, è stato quello dell’Urania di Alessandro Gentile, dopo una battaglia finita dopo un tempo supplementare. Anche la Vuelle è però rinfrancata dalle due vittorie consecutive ottenute grazie soprattutto alla linea verde dei vari Bertini, Trucchetti e Virginio, per cui i pronostici al momento sono tutto fuorchè sbilanciati, nonostante in precampionato a Riccione, la Fortitudo, vinse agevolmente contro la truppa di Spiro Leka a cui però mancavano Maretto, De Laurentiis, Fainke, Felder e con Miniotas arrivato il giorno prima. Ma veniamo al roster allestito quest’anno dai bolognesi. Tra i più produttivi c’è il lungo lituano Sorokas, con una lunga militanza italiana tra A2 e serie A (17.5 + 7.8 rimbalzi a partita per lui). Sarà uno scontro tra connazionali con Miniotas. Gli infortuni degli altri lunghi Benvenuti e Mazzola (secondo ex di partita) hanno indotto Caja a cambiare la struttura originaria della squadra, utilizzando quintetti molto mobili con due finti pivot, Sorokas e Moretti a fare da perno assieme 4 esterni. Proprio Moretti poi è sin qui una delle chiavi delle 3 vittorie bolognesi, non a caso è stato cercato in estate anche dalla Vuelle ed è uno degli eroi della vittoria all’overtime contro Milano, chiusa con una tripla doppia sfiorata (10 punti, 12 rimbalzi e 9 falli subiti). In campionato viaggia a quasi 9 punti e 9 rimbalzi di media nonostante i "soli" 198 cm. Il parco esterni è di primissima fascia. La bandiera e capitano Fantinelli (alla Flats Service dal 2018) è sempre una garanzia: playmaker di quasi due metri viaggia a 9.8 punti e 5.8 assist. In ala troviamo Alvise Sarto, con 15.8 punti ad allacciata di scarpe e un lusinghiero 56% da 3, mentre il bomber designato è l’altro straniero, l’americano Lee Moore, esperto (classe 1995 ex Brescia in serie A) che garantisce sin qui 19 punti a gara. Dalla panchina si alzano tre esterni: il veloce playmaker Della Rosa (6.3 punti e 1.5 assist), l’anno scorso a Pistoia in A; l’ala Guaiana, grande protagonista l’anno scorso della promozione di Roseto dalla serie B nazionale (2.3 punti in 12.7’ di utilizzo) e infine l’altro grande ex Matteo Imbrò, arrivato a Bologna a campionato quasi iniziato, che garantisce 7 punti a partita senza però al momento produrre percentuali memorabili. Altro infortunato è Simon Anumba, ex Rimini, che ancora non ha esordito in questo campionato. Sul fronte pesarese il grande assente è ovviamente Kay Felder, sul quale ad inizio settimana prossima saranno valutati più precisamente i tempi di recupero. Presente invece Octavio Maretto il quale giocherà con una speciale maschera protettiva. Palla a due ore 18:00 al PalaDozza. Arbitri Salustri, Almerigogna e Coraggio.

