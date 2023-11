Trasloca la storica bottega del barbiere Zagaria

Un altro pezzo di storia che se ne va. Dopo quasi 70 anni, chiude la bottega "Il Barbiere" di via Giovanni da Serravalle. Ma non chiude bottega, il barbiere Nicola Zagaria, della storica attività avviata nel 1954 dal papà e prima ancora da suo nonno che aveva il negozio pochi metri più avanti, verso la piazza, in piazzetta de’ Pili dove ora c’è la pellicceria.

"Si cambia molto a malincuore perché qui io ci sono stato più di 40 anni - dice Nicola -, ma andiamo avanti. Mi trasferisco in via Montevecchio 50, di fronte al palazzo del vescovo, perché qui non mi hanno rinnovato il contratto d’affitto (i proprietari stanno facendo dei lavori di ristrutturazione di tutto il palazzo, anche l’attiguo orologiaio Bramucci ha chiuso la saracinesca alcune settimane fa, ndr). Ho cercato un posto vicino perché volevo rimanere in zona, avendo anche tanti clienti affezionati". Ha 57 anni il barbiere che si appresta a traslocare. Quella della sua famiglia è una lunghissima tradizione alle prese con forbici, rasoi e pennelli da barba.

"Mio babbo ha fatto il barbiere con suo nonno - racconta -. Suo nonno era infatti barbiere con lo zio, nel lontano 1880. Gli specchi che ho qui in negozio sono quelli originali di quegli anni, che poi il babbo ha portato con sé quando nel 1957 si è trasferito qui al civico 12. E ora io che li ho mantenuti, li trasferirò di là nel nuovo negozio". Nicola Zagaria ha iniziato questa professione all’età di 15 anni. "Ero bravo a scuola, ma non mi piaceva andarci - racconta - per cui ho iniziato a lavorare con babbo quasi per scherzo. Mi son detto ‘ci provo’. Ma all’inizio non è stato semplice affatto. Mi tremavano le mani per la paura di sbagliare. Perché questo più che un mestiere è un’arte. E poi la gente è molto esigente…".

Una volta presa la mano, si è appassionato così tanto da imbarcarsi ora in questa nuova avventura, pur di non lasciare. "Ho trovato anche una nuova collega (fino ad ora ha sempre lavorato da solo, ndr), si chiama Silvia, ha 30 anni - conclude -. Nel nuovo negozio saremo in due. Spero che insieme faremo bene per tanti altri anni. Perché la mia passione è tanta".

Così come i ricordi. "Il più brutto è questo: sabato sarà l’ultimo mio giorno qui. Il ricordo più bello, invece, sono gli anni di lavoro con il babbo.

Ma i ricordi son tutti belli: l’apprezzamento dei clienti, l’esperienza nel film Gli Sbancati, quel pazzo che è venuto chiedendomi di fargli una svastica nei capelli…. ‘qui solo falce e martello’ gli ho risposto ridendo. Ho servito anche tanti fanesi noti, nessun sindaco però. Quando lavoravo per Coralloni a Pesaro però ho tagliato barba e capelli all’allora ministro Forlani. Ora, trasferendomi in via Montevecchio, spero almeno di avere tra i clienti il vescovo".

Intanto l’inaugurazione dei nuovi locali sarà il 14 novembre e dal 15 nuova vita per "Il Barbiere. Zagaria dal 1954".

Tiziana Petrelli