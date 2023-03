Trasloco accidentato del Mercato delle Erbe I residenti di largo Mamiani dicono no

Mercato delle erbe: la questione si complica e non poco. Perché i condomini dello stabile di largo Mamiani hanno già fatto sapere che non vogliono attività di quel tipo al piano terra, negli spazi occupati una volta dagli uffici comunali dell’Urp. Si complica la vicenda perché la banca Bnl ha chiesto per i 200 metri quadrati circa 40mila euro di affitto scendendo poi a 20mila dietro intercessione dell’amministrazione. "Sì, ma sopra bisogna anche aggiungere i costi condominiali, e le varie utenze a partire dall’immondizia e per noi la cifra diventa troppo alta, anche perché non bisogna scordarsi che siamo degli ambulanti".

Rosanna Del Bene che vende frutta e verdura all’interno dello spazio di San Domenico poi aggiunge: "La situazione si sta un po’ complicando per cui dobbiamo ritrovarci noi ambulanti per parlare dei vari problemi e poi dobbiamo andare in Comune per discuterne con l’assessore Francesca Frenquellucci".

Si stanno creando delle complicazioni tra gli stessi ambulanti anche se l’amministrazione andrebbe incontro alle loro esigenze eliminando la tassa sulla occupazione del suolo pubblico e per "quello che riguarda l’adeguamento dei locali veniamo incontro alla banca con una scia per alcune opere che si rendono necessarie".

A tutto questo si aggiunge un altro problema che è quello che la Bnl non può fare contratti di locazione separati ma deve esserne fatto uno collettivo "poi per la durata di tre anni perché questi sono i tempi di ristruttazione indicati dal Comune per terminare i lavori all’interno del San Domenico", continua Rosanna Del Bene. Tutte queste complicazioni che stanno emergendo se le sta prendendo in carico Davide Ippaso di Confesercenti che sta seguendo questa vicenda fin dal primo giorno. "E per fortuna che i tempi si sono un po’ allungati, rispetto a quelli iniziali, perché dobbiamo lasciare San Domenico alla fine dell’estate altrimenti tutto diventava più difficile e ancora più complicato".

Se dovesse arenarsi la questione di Largo Mamiani "è stata lanciata in campo un’altra ipotesi e cioè il cortile del retro del vecchio tribunale di via San Francesco – dice Davide Ippaso – ma bisogna fare prima un sopralluogo e vedere se lo spazio è sufficiente per accogliere i 7-8 ambulanti". "Per noi – continua Del Bene – l’importante è restare in centro perché altrimenti questo mercato non avrebbe più scopo. Andava anche bene lo spazio interno tra il conservatorio Rossini e palazzo Ricci, ma lì sono iniziati i lavori".

m.g.