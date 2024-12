Trasparenza quando e come vogliono loro

di Roberto Fiaccarini

Nella migliore delle interpretazioni, un Comune che decide di mettere in piedi una Fondazione alla quale delegare un pezzo dei suoi compiti, lo fa per velocizzare certi progetti che altrimenti rimarrebbero ingolfati. Nella meno nobile delle interpretazioni, invece, lo fa per usare fondi pubblici senza troppi controlli: trasferisce milioni e milioni di euro alla Fondazione, che poi li spende e li spande nascosta dietro uno schermo che ne limita la trasparenza. Mettiamo per ipotesi che il caso della Fondazione Pescheria sia il primo, il più nobile, cioè che sia nata anni fa solo in nome dell’efficienza.