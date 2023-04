Trasporta anziani e malati, è il Taxi sociale

Un minivan attrezzato per il trasporto di persone in carrozzina consentirà al Comune di Colli al Metauro di potenziare il suo prezioso servizio di ‘Taxi sociale’. E’ stato inaugurato ieri il nuovo mezzo per disabili motori acquistato dall’amministrazione grazie ad un fondamentale contributo di 15mila euro della Regione, arrivato in virtù di uno specifico emendamento al bilancio del consigliere regionale Luca Serfilippi. E proprio Serfilippi ha preso parte ieri mattina al taglio del nastro, accanto al primo cittadino Pietro Briganti, al vicesindaco Annachiara Mascarucci, all’assessore Marco Bargnesi e alla responsabile dei servizi sociali comunali Nara Pierucci. "Con questo pulmino – ha detto la Mascarucci –, che si aggiunge ad un altro veicolo senza ausili per disabili, potremo allargare anche alle persone su sedia a rotelle gli ambiti di intervento del nostro ‘Taxi sociale’, che prevede l’accompagnamento alle strutture sanitarie per visite mediche, cicli di terapie e di riabilitazione; ai punti Cup; in banca e in posta; in altri uffici per il disbrigo di pratiche burocratiche; in negozi, per acquisti che non abbiano il carattere della quotidianità; e il trasporto per altre situazioni particolari valutate dai servizi sociali del Comune".

"Fino ad oggi – ha aggiunto la vice-sindaca – il servizio era rivolto agli over 65 in grado di deambulare; ora siamo anche a disposizione di una fascia più ampia". "Questa amministrazione – ha evidenziato il sindaco Briganti – è particolarmente attenta ai temi del sociale e ha un servizio dedicato ad essi molto strutturato per dare risposte alle singole esigenze. Importante, in quest’ambito, è anche il lavoro delle associazioni di volontariato, alle quali va la nostra gratitudine, così com’è doveroso ringraziare il consigliere regionale Serfilippi". Il quale, da parte sua, ha detto: "L’auspicio è questo mezzo venga utilizzato il più possibile e che tante persone ne possano trarre un’utilità e un miglioramento alla qualità della loro vita".

Il ‘Taxi sociale’ è fornito grazie ad una convenzione con Auser e prevede una compartecipazione alle spese dell’utente commisurata all’Isee, che va da 2 a 5 euro per i viaggi di andata e ritorno all’interno del territorio comunale, per raggiungere un massimo di 15-18 euro per le destinazioni di Ancona e Rimini. Per attivare il servizio, che in caso di persone in carrozzina prevede anche l’accompagnatore, va chiamato il numero 0721.892932.

Sandro Franceschetti