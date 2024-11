Trasporti, sciopero e disagi. A scuola con auto private

Ancora una volta, i mezzi, si fermano, lasciando molti cittadini e pendolari a piedi: infatti, nella giornata di ieri, si è svolto lo sciopero di 24 ore che ha coinvolto tuttta Italia, Pesaro compresa. Massimo Benedetti, direttore generale Adriabus, spiega: "Solo nella mattinata sono stati 42 i conduttori che hanno preso parte alle proteste", obbligando quindi a trovare soluzioni alternative a tutti coloro che di norma si spostano con i mezzi pubblici. Ma a cosa era dovuto lo sciopero? Secondo i sindacati, infatti, la motivazione è che mancano le risorse e le politiche di programmazione per andare incontro alle esigenze dei cittadini. Insomma, a causa delle condizioni dei bus, sempre meno persone li utilizzano, aumentando i tagli al personale e anche gli episodi di violenza nei confronti dello stesso. In più, si richiede anche il rinnovo del contratto collettivo nazionale, scaduto nel 2023.

Ed i cittadini? Come hanno preso questa giornata di sciopero? Per molti ci sono stati disagi, altri si sono arrangati come potevano, con auto e passaggi di fortuna. "Io ho due figlie, entrambe vanno a scuola in zona Campus. Solitamente prendono il ’bis’ scolastico, ma oggi ci siamo dovuti organizzare come abbiamo potuto – racconta Nicola Magi –. Stamattina una ha preso uno dei pochi tram che passavano alle 7.15, (di norma lo prende alle 7.30), mentre l’altra, entrando a scuola alle 8.30, non è riuscita e ha dovuto farsi accompagnare a scuola da un mio parente. Al ritorno hanno per fortuna trovato un bus che le ha portate solo fino a Borgo Santa Maria, poi mia moglie è andata a prenderle per portarle a casa". "Qua a Villa Ceccolini molti genitori si sono organizzati con le macchine – ha raccontato Gabriele Pacini –. Chi lavora in centro ha fatto una piccola sosta per portare i ragazzi a scuola".

