"Trasporto disabili, 200 euro in più"

"Basta, non ne possiamo più, cosa vogliono dai nostri figli, adesso dobbiamo pagare anche il trasporto pubblico". A parlare è mamma Francesca: da quest’anno il trasporto dei disabili ai centri diurni socio-educativi riabilitativi non sarà più gratuito, ma a pagamento. Le famiglie contribuiranno al costo del servizio in base all’Isee presentato. "Per la nostra famiglia – spiega la Francesca, che ha ricevuto ieri la raccomandata dell’Ambito sociale – la quota sarà di 200 euro al mese".

Qualcuno parla di una vera e propria "tassa sui disabili". "Già ci paghiamo tutto – continua mamma Francesca – compresi gli educatori quando i centri sono chiusi, adesso dobbiamo farci carico anche del trasporto". E ancora Francesca: "Basta prendere soldi da chi già ne ha pochi. Le pensioni dei nostri figli servono per quando noi non ci saremo più, altrimenti chi penserà a loro?". La compartecipazione al costo del trasporto sociale è stata assunta dal Comitato dei sindaci dell’Ambito sociale 6, il 26 gennaio. La comunicazione è arrivata ieri a Francesca, mediante raccomandata, con l’indicazione "di fornire entro il 31 marzo l’Isee della famiglia, per quantificare la quota di compartecipazione al costo del servizio per l’anno in corso". Si specifica inoltre che il Comitato dei sindaci ha stabilito "una quota massima giornaliera di 3 euro per il trasporto urbano e di 8 euro per quello extra urbano. Quote che saranno raddoppiate in caso di mancata presentazione dell’Isee".

Insomma si va da un minimo giornaliero di 50 centesimi per il trasporto urbano e di 1 euro per l’extra urbano di chi ha un Isee tra 7.328,62 e 9328 e un contributo massimo di 3 euro per l’urbano e 8 euro per l’extra urbano per chi dichiara un Isee da 21.985,85 in poi. Chi non presenterà l’Isee pagherà il doppio del massimo: 6 euro per il trasporto urbano e 16 euro per l’extra urbano. "Visto che non è previsto il contributo delle famiglie per i centri diurni – fa notare la signora Francesca – perché in quel caso conta l’Isee socio-sanitario dei disabili (che nella maggior parte dei casi è pari a zero), l’Ambito sociale ha pensato bene di mettere a nostro carico il trasporto pubblico. Tutto questo senza neppure un incontro per comunicarcelo".

Anna Marchetti