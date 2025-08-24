Trasporto pubblico: ecco le agevolazioni

Agevolazioni per il trasporto pubblico, ma ovviamente non per tutti, anche se pensate per le situazioni dove un aiuto si rivela importante. Per alcune categorie protette di cittadini residenti o domiciliati (questi ultimi limitatamente alle categorie di studenti e lavoratori) nel Comune di Urbino, è possibile ottenere agevolazioni sull’acquisto di abbonamenti relativi agli autobus della rete urbana ma anche extraurbana, esteso pure all’acquisto di abbonamenti per le linee ferroviarie all’interno della Regione Marche.

Tutte le informazioni per poter usufruire di queste agevolazioni su trovano nel sito web del Comune di Urbino, dove è presente la documentazione da scaricare, compilare e consegnare. Per l’acquisto abbonamenti, questo si fa nella biglietteria Adriabus o Trenitalia (quindi in stazione) presentando il certificato di agevolazione. ►I diritti di segreteria per la domanda (5,16 euro) si possono pagare mediante versamento da effettuare presso la tesoreria comunale Banca UniCredit spa in via Puccinotti (aperta martedì mattina e giovedì mattina, di fianco alla porta del Municipio) con versamento all’Iban IT 25 N 02008 68703 00010 40484 91 (causale da riportare obbligatoriamente: “diritti di segreteria per agevolazioni trasporto pubblico locale”). La ricevuta del pagamento va allegata alla domanda al momento della presentazione.

La domanda va presentata (già compilata e completa di documenti richiesti, come la ricevuta del versamento) all’Ufficio Servizi Sociali, in via Puccinotti 3, martedì dalle 9 alle ore 12 e il giovedì dalle 15 alle ore 17 o direttamente all’Ufficio Protocollo. Per supporto nella compilazione ci si può rivolgere all’Ufficio Servizi Sociali, nei giorni e negli orari sopra citati. Il termine massimo previsto di rilascio del certificato di agevolazione tariffaria trasporto pubblico locale, come da regolamento, è di 30 giorni. Di norma il certificato verrà comunque rilasciato entro 10 giorni dalla data di presentazione della domanda. Dopo aver presentato la domanda, il richiedente verrà richiamato al telefono fornito per il ritiro del certificato. Per ulteriori chiarimenti è possibile chiamare l’ufficio servizi sociali del Comune, contattabile anche al numero 333 7577943.