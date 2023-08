Trasporto scolastico Domande entro l’8

Tariffe invariate per il trasporto scolastico nel Comune di San Lorenzo in Campo. Servizio che prenderà il via dal primo giorno di scuola, fissato per il 13 settembre e riguarderà gli alunni dell’infanzia ‘anita Ligi’, della primaria ‘Lorenzo Bettini’ e della secondaria di primo grado ‘Dante Alighieri’. Le famiglie dovranno fare le iscrizioni entro l’8 settembre attraverso l’apposita modulistica reperibile all’ufficio servizi demografici e sociali o sul sito internet del Comune. La tariffa annuale è di 113 euro per il primo figlio per il servizio giornaliero di andata e ritorno, mentre una sola corsa, di andata o di ritorno, prevede una quota di 75 euro. Dal secondo figlio la somma (sia per una, che per due corse giornaliere) è di 42 euro; mentre per chi vorrà usufruire del pulmino solo per un viaggio alla settimana per il rientro pomeridiano di 35 euro. Alla domanda va allegata la ricevuta di pagamento della quota e consegnato tutto entro l’8 settembre all’ufficio protocollo, aperto il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 9 a lle 12,30 e il martedì e il giovedì anche dalle 16 alle 18.