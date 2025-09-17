Trasporto scolastico, è caos. Studenti lasciati a piedi

Primo giorno di scuola e subito problemi nei piccoli centri dell’entroterra ed a renderli noti è il segretario di zona del Pd Catria e Nerone, Enrico Cencetti: "Trasporto scolastico ? Un odissea dal primo giorno di scuola e paghiamo tanti tanto per un servizio scadente", afferma Cencetti, il quale non è il solo a dir la sua. Alza il tiro il candidato del Pd Federico Scaramucci: "Trasporto scolastico nel caos: studenti stipati come bestie sui bus, famiglie beffate dagli abbonamenti, ho presentato una interrogazione e chiedo le dimissioni del Presidente di Ami Trasporti". Spiega Scaramucci: "La scuola dovrebbe essere un diritto garantito a tutti, ma senza un sistema di trasporto efficiente e sicuro, questo diritto viene di fatto negato. Non è ammissibile che nel 2025 si debba ancora assistere a scene da terzo mondo, con autobus strapieni e tratte completamente scoperte".

Nell’entroterra la situazione è complicata, spiega Cencetti: "Sapevamo che ad inizio anno scolastico probabilmente saremmo andati incontro a problemi di organizzazione di orari di insegnamento e ritardi nell assegnazione delle cattedre. Mai avremmo pensato di vedere tanta approssimazione nel servizio di trasporto degli studenti. Corse soppresse per aggiungerne altre che non prende nessuno, Cambio di orari, (anticipati al mattino anche di 20 minuti) all’insaputa dei ragazzi e delle famiglie, tanto che molti minorenni sono stati lasciati a piedi, ragazzi costretti a due tre cambi prima di arrivare a scuola. Alcuni genitori lamentano il fatto che i figli, che frequentano Ragioneria, IT e Professionale a Cagli, il primo giorno siano stati lasciati nella stazione delle corriere (piazzale Bucci) e si sono fatti a piedi 1 chilometro e mezzo. Il secondo giorno sono stati scaricati nel piazzale della pasticceria “Dolce paradiso“, e per loro ancora 900 metri tutti in salita. Tutto questo in barba alla sicurezza dei ragazzi che si trovano per strada per circa 45 minuti. Ragazzi che ad esempio partono da Frontone alle 6,30 (due ore prima) per andare a Fossombrone... al ritorno escono da scuola alle 12,45 salgono alle 13,07, cambiano a Calmazzo per arrivare dopo le 14,30 a Frontone pagando 7/800 euro, annui. Disservizi anche per i ragazzi di Pergola e Serra Sant’Abbondio e Cagli, anche loro soggetti a cambi di orario, e per chi doveva andare verso Gubbio e Urbino. Ecco, se questo è stato l’inizio diciamo che è stata una falsa partenza? Ma si può arrivare al giorno di inizio scuola senza un programma serio dei trasporti e dei flussi, senza una concertazione fatta a monte e nei tempi dovuti, in modo che le famiglie possano scegliere con serenità la scuola o la soluzione migliore per i loro figli? È questa l’attenzione che hanno per le aree interne, soprattutto per la nostra zona? Ci deridono quando pensiamo a incentivi per il trasporto studenti non importa, ma lo faremo. Ora arriveranno le rassicurazioni e speriamo in una soluzione positiva".

Mario Carnali