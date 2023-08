Trasporto studenti, aperte le domande per le agevolazioni

Il Comune di Colli al Metauro ha pubblicato sul proprio sito internet istituzionale un avviso relativo ai certificati di agevolazione tariffaria per il trasporto pubblico locale a favore degli studenti per i periodo dal primo settembre 2023 al 31 agosto 2024. Tali agevolazioni tariffarie riguardano sia il trasporto pubblico locale su gomma che ferroviario regionale.

Per ottenere la certificazione di agevolazione si deve fare domanda all’Ufficio Servizi Sociali. "Per gli studenti che devono chiedere questo certificato che da’ diritto alla riduzione degli abbonamenti di autobus e treni – si legge nell’avviso – la domanda è scaricabile dal sito internet del Comune e, una volta compilata e sottoscritta, si può trasmettere via mail all’indirizzo [email protected] o consegnarla a mano all’Ufficio Protocollo, aperto il mattino dal lunedì al venerdì nell’orario 9-13 e il pomeriggio nei giorni di martedì e giovedì dalle 14,30 alle 16,30". La documentazione da produrre comprende la vecchia certificazione Sistag emessa dal Comune (se posseduta), 1 fototessera, la dichiarazione Isee aggiornata al 2023 (con valore non superiore a 13mila euro, eccetto per gli studenti diversamente abili), il bollettino pagato di 5,16 euro, l’eventuale attestazione di invalidità, l’indennità di frequenza (per gli studenti diversamente abili che ne sono in possesso) e la copia della carta d’identità (solo nel caso che la domanda venga spedita). Per tutte le ulteriori informazioni ci si può rivolgere all’Ufficio Servizi Sociali, o di persona, oppure chiamando il numero 0721.892932, naturalmente negli orari di apertura sopra indicati.

s.fr.