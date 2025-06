Tratti ‘liberi’: torna il servizio di salvataggio

Dal prossimo fine settimana (e fino al 7 settembre) torna il servizio di salvataggio nelle spiagge libere, nel tratto di lungomare compreso tra Fosso Sejore e Baia Faminia. Il servizio è stato assegnato alla Bagninning srls di Pesaro, aggiudicatrice del bando pubblico triennale emesso dal Comune. "Riconfermare il servizio è una scelta non scontata – spiega l’assessore Riccardo Pozzi con delega alla Tutela della Costa – ma lo facciamo per valorizzare l’intera costa, renderla più fruibile e, soprattutto, più sicura e ‘inclusiva’ mettendo, ’sotto controllo’ anche le aree senza concessioni presenti nel territorio".

Il servizio coprirà "il litorale con una serie di postazioni presidiate dai guardaspiaggia dalle ore 10 alle 18 (per una durata minima continuativa di 8 ore, come da ordinanza della Capitaneria di Porto) a giugno nel fine settimana, a luglio dal giovedì alla domenica, ad agosto tutti i giorni e a settembre, dal lunedì 1 a domenica 7". Sei le postazioni individuate: Sottomonte Cocoloco – Arenile; Sottomonte Ardizio 3° sottopasso; Sottomonte Ardizio 2° sottopasso; Sottomonte Ardizio 1° sottopasso; Pesaro Basket; Baia Flaminia.

In campo anche personale e mezzi del Comitato di Pesaro di Croce Rossa Italiana che ieri è salpata sull’idroambulanza per posizionare le boe che delimitano i tratti interdetti alla navigazione. "L’attività della Croce Rossa – dice Pozzi – rende possibile una maggiore assistenza nelle acque e nelle spiagge senza oneri per il Comune. Questo grazie a mezzi, come le moto d’acqua e l’idroambulanza, e al personale (come i soccorritori in bici lungo le ciclabili della Bicipolitana) che aumentano il presidio dell’intera costa".