Tratto tutto pedonale?: "E’ la strada sbagliata"

Anche Confcommercio interviene con una nota sul nuovo progetto di restyling di viale Trieste. "Entro fine mese uscirà il bando di idee – scrive l’associazione -. Ci sarà un unico tratto a partire da piazzale della Libertà, interamente pedonale, 24 ore su 24. Per noi non è questa la strada corretta da seguire".

Ed avanza due proposte: "Noi vorremmo parlare di accesso regolamentato e non di pedonalizzazione – dice Confcommercio - Questo, nella sostanza, comporta la regolamentazione della viabilità del viale limitato alla stagione estiva, e non nelle altre mensilità, ipoteticamente nelle ore che vanno dalle 18 alle 6 siano, sia nei giorni festivi o feriali, permettendone la fruibilità ai turisti, residenti e cittadini che intendono godere di una passeggiata o cena senza auto o traffico nelle ore consone al periodo estivo. La zona della ’pedonalizzazione’ tutto l’anno e della sostenibilità è garantita non solo dagli ampi viali ai lati della strada a senso unico ma da tutta la zona della Sfera Grande di Pomodoro, piazzale della Libertà e zona limitrofa che garantisce un ottimo passaggio in sicurezza di tutte le persone che insistono nel territorio sia d’estate che d’inverno. La possibilità di tale apertura o accesso regolamentato non solo permette la commistione tra tutte le attività imprenditoriali e i residenti, a beneficio dello sviluppo turistico ed economico, ma salvaguarda il valore degli immobili".

La seconda è una proposta più a medio-lungo termine: "Si snoda in due settori prevalenti: accoglienza turistica da una parte e accessibilità, parcheggi e collegamento pubblico dall’altra – dice Confcommercio -. La prima è legata ad una azione pubblico-privata che permetta di sviluppare promozione e accoglienza. La sinergia deve svilupparsi in una visione comune degli spazi che questa città può e deve dedicare al turismo, nella ricerca di investitori per creare nuove strutture che aumentino l’offerta turistica. La seconda è legata allo sviluppo della sosta nella città di Pesaro che non paralizzi alcune zone per favorirne altre. Si creino parcheggi scambiatori o multipiano fuori dal centro storico e dalle zone turistiche, garantendone il collegamento puntuale e continuativo durante tutto l’anno, con un investimento in navette e trasporto pubblico".

Confcommercio conclude: "Ci aspettiamo di continuare ad essere coinvolti in questo percorso di riqualificazione del lungomare di Ponente".