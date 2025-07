Trattore trancia cavo Telecom: internet ko

Santa Maria dell’Arzilla isolata dal mondo digitale: un trattore per la raccolta della paglia ha tranciato un cavo Telecom sradicando quattro pali della linea fibra. E la rete internet sarà in tilt fino a domani. Per il quartiere questo primo fine settimana di luglio è un weekend d’altri tempi: senza internet, chat, social e serie tv. Nel primo pomeriggio di ieri, infatti, un trattore di passaggio sulla strada provinciale 32, nei pressi della chiesa, ha agganciato e tranciato di netto il cavo, lasciando la zona completamente offline. Sul posto è intervenuta tempestivamente la polizia locale, che dalle 14 alle 16 ha lavorato per mettere in sicurezza l’area. Nessun ferito, per fortuna, ma tanti disagi: "L’azienda, sollecitata in modo costante dal Comune e dalla Provincia, continua a lavorare sul tratto – fa sapere il Comune –. È possibile che i disagi si estendano su tutto il quartiere di Santa Maria dell’Arzilla e anche in un tratto di strada in direzione Mombaroccio".

In serata, problemi sono stati segnalati anche in altre zone della città. "Le cause si stanno accertando – scrive il Comune –, ma pare non siano correlate alla rottura del cavo di Santa Maria dell’Arzilla. Entro domani alle 18 la problematica della linea Internet verrà sistemata, per l’Arzilla bisognerà aspettare fino a lunedì, quando Telecom interverrà".