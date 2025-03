Trattori in ’gemellaggio’. Trasferta in Romagna. All’incontro 70 agricoltori

Erano oltre una settantina i trattori che ieri pomeriggio hanno partecipato al corteo organizzato dal comitato "Orgoglio agricolo" e che questa volta, dopo la manifestazione in notturna di giovedì, si sono diretti diretto verso la Romagna, fino all’ingresso del casello dell’A14 di Cattolica. Una manifestazione, ieri, che ha infatti raccolto anche la solidarietà degli agricoltori romagnoli, che già dalla mattina erano presenti al presidio organizzato a Chiusa di Ginestreto (di fronte alla fabbrica della ex Berloni), per assistere all’assemblea del comitato pesarese, al quale hanno partecipato anche alcuni sindaci del nostro territorio. Presenti, il sindaco di Vallefoglia, Palmiro Ucchielli, di Mombaroccio, Emanuele Petrucci, di Montelabbate, Roberto Rossi e di Mercatello, Alfiero Marchetti che hanno espresso sostegno alla categoria. "L’assemblea è stata molto partecipata – dice Gabriele Rossi, portavoce del comitato "Orgoglio agricolo" – con oltre 80 agricoltori presenti. Siamo molto soddisfatti delle manifestazioni di questi giorni. Durante il corteo di oggi (ieri, ndr) che ha attraversato Borgo Santa Maria, Tavullia, Gradara, Gabicce per arrivare a Cattolica, abbiamo anche avuto l’occasione di incontrare la sindaca di San Giovanni in Marignano, Michela Bartolucci che si è dimostrata molto interessata alle ragioni della nostra protesta". Gli agricoltori da settimane sono in stato di agitazione per chiedere misure a difesa dell’agricoltura, della tutela della produzione del made in Italy e prezzi più equi per il grano. Stamattina al presidio degli agricoltori si terrà un incontro con alcune associazioni dei consumatori. "Incontreremo alcuni rappresentati dei Gas (Gruppi d’acquisto) e di Slow Food – dice Gabriele Rossi – per confrontarci anche con loro. Il presidio di Chiusa di Ginestreto verrà smobilitato mentre rimarrà attivo quello vicino all’ingresso dell’A14, dove terremo dei trattori in rappresentanza della nostra protesta".

Alice Muri