Trattori, torna la protesta. Altro corteo notturno. Poi la sfilata sconfinerà nella vicina Cattolica

Torna ad infiammarsi la protesta dei trattori. L’ultimo corteo organizzato dagli agricoltori della nostra provincia risale a fine gennaio, ma la battaglia per ottenere prezzi del grano più equi e tutela dei prodotti made in Italy, non si era fermata. Il presidio allestito vicino all’ingresso dell’autostrada non era mai stato smobilitato, ora si torna in strada.

"Giovedì 27 – dice il presidente del comitato "Orgoglio Agricolo", Lorenzo Ferri Marini – organizzeremo un nuovo corteo in notturna che attraverserà Pesaro. Dovremmo partire tra le 19 e le 20 e, salvo maltempo il percorso che affronteremo sarà quello che abbiamo effettuato nello scorso corteo in notturna (attraversando quindi tutta la città). Venerdì mattina invece, intorno alle ore 10, al presidio di fronte all’ingresso dell’autostrada, avremo una assemblea dove parteciperà anche il presidente Commissione agricoltura della Regione Marche, Andrea Putzu".

Poi con partenza subito dopo pranzo un corteo inedito: "Venerdì organizzeremo anche un nuovo corteo che collega Pesaro a Cattolica, con la partecipazione dei nostri colleghi romagnoli. Partiremo dal presidio di Pesaro, dove ci raggiungeranno gli agricoltori della Romagna e seguiremo il percorso che passa per Borgo Santa Maria, Pozzo Alto, Tavullia, San Giovanni, fino vicino all’ingresso del casello dell’ A14 di Cattolica. Rimarremo per un’oretta circa lì con i nostri mezzi per poi rientrare verso Pesaro".

La protesta prosegue, come dice Lorenzo Ferri Marini, perché "fino ad ora non abbiamo ottenuto risposte. Dal Governo pare ci sia un muro e noi faremo di tutto per abbatterlo, parlare delle nostre problematiche e richiedere e portare soluzioni". In questi giorni gli agricoltori hanno incontrato i sindaci del territorio per consegnargli il documento con le ragioni della protesta. "Abbiamo ricevuto solidarietà – dice Gabriele Rossi, portavoce del Comitato -. Non siamo qui per puntare il dito contro qualcuno, ma per trovare soluzioni. Per questo chiediamo un confronto con le istituzioni. Basti pensare che negli anni ‘50, vendendo un prodotto al consumatore, circa il 35-40% del ricavo andava all’agricoltore. Ad oggi siamo scesi sotto il 10%. E’ chiaro che è diventato insostenibile".

Alice Muri