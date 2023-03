’Travel Open day’, e il turista gode Strutture e servizi si incontrano

I maggiori fornitori di servizi per il settore dell’accoglienza arrivano alla Data di Urbino per incontrare i professionisti marchigiani dell’ospitalità, il 22 marzo, e aiutarli a valorizzare l’offerta ricettiva del territorio.

"Travel open day Hospitality", questo il nome della fiera, concentrerà in un solo giorno momenti formativi e di dialogo ed è organizzata dalla testata specializzata "Travel Quotidiano", che da otto anni promuove eventi per il mondo del viaggio e del turismo, ma ha scelto la città ducale per lanciare un nuovo format.

"Le strutture ricettive delle Marche potranno incontrare i fornitori di ogni tipo di servizio legato all’ospitalità, dagli arredi al digitale, per migliorare e innovare la propria offerta - spiega Federico Scaramucci, tour operator e referente di Inside Marche Live, che collabora all’organizzazione -. Ci sono già 50 strutture iscritte e parteciperanno anche i tour operator, l’Istituto Alberghiero di Piobbico e Marco Bruschini, direttore dell’Agenzia regionale per il turismo e l’internazionalizzazione (Atim). Ci sembra importante farlo a Urbino, alle porte di una stagione estiva che si preannuncia favorevole. Ringrazio Comune e Regione per il patrocinio datoci, Apa Hotel, Asteres e AssoTurismo Marche per la collaborazione".

L’evento durerà dalle 9 alle 17.30, con ingresso gratuito per i rappresentanti delle strutture ricettive e iscrizione da effettuare su www.travelquotidiano.com o in loco.

"Abbiamo già oltre 20 fornitori registrati, tra cui due esteri, che saranno presenti con dei desk da cui interfacciarsi con gli operatori – spiega Claudio Dellaccio, responsabile della fiera per Travel Quotidiano -. Con quest’iniziativa riuniamo in una sola giornata incontri che richiederebbero 30-40 di appuntamenti e Urbino ci è sembrato il luogo più adatto da cui partire".

Felice che la scelta sia ricaduta sulla città è l’assessore comunale al Turismo, Roberto Cioppi, che spiega come si stia "lavorando tantissimo con il territorio perché le Marche sono diventate meta molto gradita, ma Urbino ha la responsabilità di rappresentare un’area bellissima come l’entroterra".

"Ringrazio Travel Quotidiano – conclude l’assessore Cioppi – che ci permetterà di aumentare la visibilità a livello internazionale, e Federico Scaramucci, per l’impegno che mette nei coinvolgere noi e gli operatori".

Nicola Petricca