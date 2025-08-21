Traversando le valli di Cézanne macchie di luce fino al frantoio

Le campagne cartocetane hanno un fascino surrealista. Traversando la valle ampia dell’Arzilla, rampicando fino ai tornanti del Beato Sante, si ha l’impressione di attraversare un quadro di Cézanne, dove le macchie di colore appaiono come abbagli di lucerna e la campagna mostra dolorose radici recise di grano e frumento, ammazzate dolcemente da tramonti aranciati. Insomma una Provenza nostrana che sbuca nel calanco cartocetano, il cui fascino muta come le stagioni.

Per quanto sia inutile rincorrere l’estate (tutto passa, rassegnamoci anche se è dura di fronte a tanta bellezza e bontà) provate a fermarla per una sera. Un luogo d’incanto in questo senso è il Frantoio del Trionfo, il cui prato è un balcone silenzioso sulla valle del Metauro. Paolo Bonazzelli, inventore della Dop e dell’olio solido, aveva capito tutto, con genio, ed è a lui e a sua moglie e adesso a sua figlia Ileana, che bisogna dedicare una rima: "Qui si mangia il tempo, laddove il sentimento è un condimento". In argomenti suadenti: freschissima insalata con il crostino da intingere nell’olio extravergine di fattoria (Paolo Bonazzelli lo chiamava così), quindi altro crostino con la crema delle olive senza intrugli chimici, ma al naturale. E ancora squisiti gnocchi con la crema delle melanzane dell’orto, e quindi i ravioli ai tre pomodori e le cresc tajat fanesi nella versione con la salsiccia oppure con i fagioli. Una croccante sorpresa sono stati gli spiedini di pollo fritti nell’olio extravergine di oliva che è il miglior conduttore di calore, l’alimento ideale per friggere e farci stare bene prima durante e dopo il pasto perché i suoi grassi insaturi tali restano anche in pancia, senza parlare dei benefici palatali armonici e cremosi (quante volte un olio infido inquina le ricette e il gusto).

Da ultimo la ormai irrinunciabile torta al cioccolato con olio solido, buonissima, digeribilissima. Potete abbinare quest’ ultima al vino e visciola di Cantiano, mentre sul resto potete preferire i vini antropologici, puri, crudi, eleganti della cantina Guerrieri. A cominciare dal bianco Igt "Mattera", con la sua vena setosa e sulfurea da cui sgorgano sorgenti vegetali di senape selvatica e agrumate di bergamotto, e per continuare con il Sangiovese "Carticetum", con balzelli di frutta rossa (gelso, mirtillo, ribes nigrum) e speziatura di corbezzolo primaverile. Un luogo di pace e di gran piacere, da mangiare e da bere (pure con gli occhi).

Davide Eusebi