Traversata simbolica per gli esuli istriani

Alla vigilia del 10 febbraio, Giorno del Ricordo, la Società Canottieri del presidente Lorenzo Adversi ha dato vita a una giornata simbolica per ricordare l’esordo giuliano-dalmata e i massacri delle foibe, legando una storia universale ad una locale. Infatti la Canottieri, che nel 2024 festeggerà 70 anni di vita, è stata creata proprio grazie ai profughi istriani che arrivarono dall’altra parte del mare Adriatico. Bruno Puia, nativo di Pola, fondò nel 1954 insieme ad altri la Società Canottieri Pesaro di cui fu istruttore storico e presidente onorario, come ricorda una delle tabelle che campeggiano in zona porto. Domenica una cinquantina di canottieri – 13 anni il più piccolo, oltre 70 il veterano – hanno vogato con energia su due remoergometri (simulatori di voga) per una traversata virtuale a coprire i 135 km che separano il molo di Pola, dove sorgeva la società Pietas Julia, dal nostro porto. Dalle 8,30 del mattino al tardo pomeriggio uomini e donne, ragazzi e adulti, si sono dati il cambio in una staffetta dove ognuno ha coperto un tratto della distanza, secondo le proprie forze. "E’ la prima edizione di un’iniziativa che intendiamo ripetere con più risalto, visto che il 2024 sarà un anno speciale per noi – spiega Damiano Dragone, consigliere della Canottieri – Dedichiamo questa traversata virtuale a Bruno Puia che scappando da Pola portò le barche di canottaggio, ma soprattutto la sua passione, fin qui dove fondò la Canottieri. Hanno partecipato tutti i nostri soci e abbiamo allestito un tabellone con articoli storici per spiegare ai più giovani le vicende. Una domenica che ha creato grande coesione fra noi". A fine traversata, scandita dai dati sul display, il saluto dell’assessore allo sport Mila Della Dora. "Non ci fu grande ospitalità in Italia per questi esuli, mentre a Pesaro furono accolti bene – aggiunge Mauro Dragone, fratello di Damiano - e in cambio vollero fare qualcosa per ringraziare la città. Siamo grati a queste persone che hanno creato una bella tradizione marinara a Pesaro".

Elisabetta Ferri