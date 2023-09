Travolge con l’auto due ragazzi. E non si ferma nemmeno: arrestata

di Sandro Franceschetti

Ha investito con l’auto due ragazzi, uno dei quali versa in condizioni gravissime, e anziché fermarsi ha tirato dritto, fino a casa propria. E’ la sintesi di un drammatico incidente stradale verificatosi l’altra sera, poco dopo la mezzanotte, lungo la Statale 424 ‘Della Valcesano’, nel territorio di Mondolfo, che ha avuto come vittime due ragazzi originari del Bangladesh, di 23 e 29 anni. Il pirata della strada, in questo caso, è una donna 43enne che risiede proprio a Mondolfo, rintracciata in pochissime ore dai carabinieri della locale stazione insieme ai colleghi di Monte Porzio e arrestata con l’accusa di lesioni stradali gravissime e omissione di soccorso. Domani mattina al tribunale di Pesaro si terrà il giudizio per la convalida.

Intanto, la speranza è che i due giovani, entrambi trasportati l’altra notte all’ospedale di Torrette di Ancona, se la cavino, e se per uno, il 29enne, pare che non ci siano particolari problemi, in quanto non sarebbe in pericolo di vita, sono invece drammatiche le notizie che riguardano il 23enne, che avrebbe subito un trauma cranico gravissimo e pare che sia già stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico.

Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, risulta che la macchina condotta dalla donna, una Ford Focus station wagon, stesse procedendo sulla Ss 424 in direzione mare-monte, mentre i due ragazzi stavano camminando sul ciglio della strada, priva di marciapiedi e anche di illuminazione, nel senso opposto, in quanto entrambi residenti a Marotta. Sul luogo dell’incidente, verificatosi al chilometro 2,57 della Ss 424, si sono precipitate, oltre a due squadre dei carabinieri, altrettante ambulanze del 118, i cui operatori si sono subito occupati dei feriti e dopo le prime indispensabili cure ne hanno disposto il trasferimento all’ospedale regionale di Torrette di Ancona. In attesa di quanto emergerà dalle ulteriori verifiche disposte dalle autorità giudiziarie, risulta al momento che la donna 43enne stava guidando la propria Ford Focus in direzione mare-monte, quando, all’improvviso, ha investito i due pedoni che procedevano a piedi verso Marotta e quindi nella direzione opposta, senza fermarsi. Come detto, domani mattina, al Tribunale di Pesaro ci sarà il giudizio di convalida nei confronti dei responsabili, dal quale scaturiranno le varie responsabilità sull’accaduto.