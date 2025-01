Travolgente Mariani con il “Pianosciò“

Giampiero Solari in regìa e Mario Mariani sul palco. E’ “Pianosciò“, il nuovo spettacolo presentato in anteprima al Pac, Performing Arts Center, di Pesaro via Menotti 1/1 domenica 2 febbraio alle 18. Provocazioni musicali, azzardi teatrali e allucinazioni musicologiche si fonderanno in un concerto dove il pianoforte sarà il pretesto per una serata divertente e imprevedibile tra caos creativo e poesia sonora.

"Pianosciò, scritto volutamente così – spiega il pesarese Mario Mariani –, è un concerto-spettacolo che unisce le mie carriere parallele di pianista e compositore provando questa volta a fare anche un po’ lo showman. Ci saranno alcune delle hit che chi mi segue conosce, come le “Variazioni Goldrake“, tornate in auge grazie al recentissimo sequel di Atlas Ufo Robot, omaggi rossiniani rivisitati e tanto materiale nuovo e inedito, scritto in collaborazione con Giampiero Solari, che cura anche la direzione artistica".

Mariani, non nuovo ad esibizioni originali, poi racconta come è nata questa collaborazione con il regista e autore Giampiero Solari e il Pac: "Con Giampiero lavoriamo da oltre vent’anni, avendo composto le musiche del “Borghese Gentiluomo“ con la sua regìa e Giorgio Panariello protagonista, nel lontano 2004 oltre a tante altre cose, tra cui il recente “Brancaleone“ con la coregia di Paola Galassi, altra colonna portante del Pac. Un bellissimo spazio teatrale vicino al centro di Pesaro, un luogo creativo sia come scuola di teatro che come fucina di novità artistiche e nuove produzioni. Il Pac merita di essere visitato, sia come operatore che come fruitore".

Mariani poi parla del futuro: "Prima di tutto c’è il progetto di far girare il “Pianosciò“ in tutta Italia isole comprese, come si diceva una volta. Poi ci sarà a breve l’uscita su Sky di una docuserie su Mauro Rostagno, di cui ho scritto la colonna sonora e un videoclip, sempre girato al Pac, su una storia incredibile dove un prete musicologo esorcista sostiene di aver costruito una macchina del tempo".

“Pianosciò“ è scritto insieme a Solari che firma pure la direzione artistica. Lo spettacolo è anche una produzione Pac. Mario Mariani conclude: "Sarà un incontro e scontro tra pianista, pianoforte e pubblico in un surreale viaggio tra "pianodrammi", pianoforti impreparati, revisionismi musicali, variazioni goldrake e molto altro". Insomma uno show in tutte le sue forme artistiche. Info: 348 7809978.

Beatrice Terenzi