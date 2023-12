Travolta attraversando la strada

Era quasi arrivata sana e salva dall’altra parte della strada, quando è stata falciata da un’auto che correva verso Pesaro. Ed ora una 62enne moldava residente nella nostra città versa in gravi condizioni all’ospedale regionale di Torrette, dove si è reso necessario il trasporto e il relativo ricovero a seguito delle lesioni subite. Non erano ancora rintoccate le 18 ieri sera a Gimarra, quando la donna è stata investita dall’auto – una Opel Meriva – condotta da una 45enne pesarese, all’altezza dell’area di servizio Tamoil. Immediati i soccorsi alla donna, da parte dell’investitrice e di un altro automobilista che si è fermato a dare una mano.

E altrettanto rapido l’arrivo dell’ambulanza del 118 che ha raccolto la 62enne da terra, dove era raggomitolata e dolorante a qualche metro dal punto dell’impatto. La donna infatti stava attraversando la strada da monte verso mare, in un punto poco illuminato, prima che dall’altro lato si possa leggere il cartello di ingresso nella città della Fortuna. Sul posto, poi, per i rilievi di legge e per regolare il traffico intenso a quell’ora della sera, gli agenti della Polizia Locale che però non hanno fatto neppure in tempo a vedere la donna, già presa in carico dai sanitari.