Travolta da una Panda, è grave

Dramma ieri mattina alle 10,30 circa in via della Fornace a Fano, dove una donna è stata travolta da una macchina in retromarcia che non l’ha vista.

Alla guida dell’auto, una Fiat Panda, c’era un 81enne del posto, che mentre procedeva a marcia indietro, non si è accorto di un pedone che stava passando: il pedone era la donna, una 39enne, G.E..

La donna non ha fatto in tempo a scansarsi: l’auto le è salita sopra e le ha schiacciato le gambe. Subito sono stati chiamati i soccorsi. La donna è stata trasportata in eliambulanza al Torrette, è in prognosi riservata. Sul posto i pompieri e i carabinieri di Fano per i rilievi.