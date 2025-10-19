Travolta dal treno, tragedia vicino alla stazione

Tragedia sui binari nel tardo pomeriggio di ieri, sabato, a Fano. Una donna, di cui fino alla serata di ieri non erano ancora note le generalità, è stata investita da un treno Frecciarossa poco dopo le 19, lungo la linea Adriatica. II luogo dell’investimento risulta a circa un chilometro dalla stazione di Fano, in direzione sud, verso Marotta.

Secondo le prime informazioni, il corpo della vittima sarebbe rimasto incastrato nella parte frontale della locomotiva. La circolazione ferroviaria è stata immediatamente sospesa in entrambe le direzioni, con pesanti ripercussioni sul traffico lungo l’asse Bologna–Ancona.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia ferroviaria, i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna a seguito dell’impatto. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto e di risalire all’identità della vittima.

Il treno, un Frecciarossa diretto verso sud, è rimasto fermo sui binari con a bordo decine di passeggeri.

La Croce Rossa di Fano ha prestato assistenza e supporto alle persone che erano a bordo del convoglio, fornendo acqua e conforto a chi è rimasto bloccato a bordo in attesa di poter proseguire il viaggio. Al momento non si esclude alcuna ipotesi: le indagini sono in corso per chiarire se si sia trattato di un gesto volontario o di un tragico incidente. La linea, intanto, è rimasta interrotta a lungo, con inevitabili disagi anche nelle stazioni limitrofe.

ant. mar.