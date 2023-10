Travolta sulle strisce pedonali. Aveva appena preso il caffè con le amiche

Il fine settimana appena trascorso è stato particolarmente funesto per la città Urbania, con due incidenti mortali sulle strade. All’incidente mortale del 19enne Mattia Tancini nella notte tra sabato e domenica si è aggiunta nel tardo pomeriggio di domenica un’altra tragedia. Intorno alle 18,30, infatti, un altro incidente stradale ha causato un’altra vittima: Luciana Bennati, pensionata di 76 anni, è stata investita e travolta sulle strisce ed è deceduta sul colpo. La tragedia si è consumata in via Roma, poco distante dal Bar Bramante, dal quale la signora Bennati stava tornando a casa dopo un caffè con le amiche.

La vittima stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, che in quel tratto sono anche evidenziate dall’illuminazione, quando un’autovettura, che pare fosse condotta da un anziano, per cause ancora in corso di accertamento, non deve aver notato la signora che stava attraversando, se non all’ultimo momento. Sulla strada sono rimaste le inutili frenate dell’autista del mezzo che non è riuscito ad impedire l’impatto. Lo scontro è stato violento, anche se quel tratto di strada urbano, tra rotatorie e incroci a raso, con abitazioni e attività commerciali che si affacciano sulla strada non si presta a forti velocità. Il corpo della donna è stato sbalzato ad alcuni metri di distanza e già dai primi soccorsi si è subito capito che l’impatto fosse stato fatale.

"Una persona simpatica e solare – la ricorda Marco Ciccolini, sindaco di Urbania –, la incontravo spesso al bar a prendere un caffè ed ogni volta era una occasione per scambiare due chiacchiere, ci ho parlato anche qualche giorno fa. Luciana era conosciuta e benvoluta da tutti, col marito per anni aveva gestito uno storico supermercato durantino che si chiamava “Vegè“, nomignolo che poi come usa nei paesi era indicato a indicare anche i proprietari. In quel punto della strada è presente anche un attraversamento luminoso che dovrebbe aumentare la sicurezza della strada, purtroppo in questo caso non ha potuto nulla. Questa mattina (ieri per i lettori) mi ha telefonato anche il Prefetto di Pesaro e Urbino Emanuela Saveria Greco per fare a tutta la città le condoglianze per questi due terribili lutti che hanno colpito la città in questo fine settimana".

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi di legge. Il conducente della vettura non ha riportato ferite. Non è ancora nota la data del funerale.

Andrea Angelini