Travolto da pirata della strada. Ciclista risarcito, ma solo a metà

Un ciclista era stato investito da un pirata della strada che poi lo aveva lasciato in gravissime condizioni sull’asfalto. Era il 25 febbraio 2018 e ora, più di sette anni dopo, il tribunale civile gli riconosce un risarcimento che verrà pagato dal Fondo di garanzia vittime della strada. L’automobilista che poi è fuggito non è mai stato identificato.

E’ quanto ha stabilito martedì scorso il giudice del tribunale di Pesaro con una sentenza che, tuttavia, attribuisce un concorso di colpa alla vittima e al pirata. Il risarcimento assegnato all’uomo, all’epoca 59enne e residente a Gradara, è di 359.739,50 euro mentre alla moglie è stato riconosciuto un danno pari a 82.459,50 euro oltre agli interessi legali e alle spese. L’uomo era rimasto in coma per diversi mesi a causa di un trauma cranico e, a seguito dell’incidente, ha riportato gravi lesioni permanenti. L’incidente si era verificato intorno alle 15,30 di una domenica pomeriggio, l’uomo stava percorrendo Strada Lancisi a bordo della propria mountain bike verso Pozzo Alto - Borgo Santa Maria. All’altezza del civico 118 era caduto a terra e lì era stato trovato privo di sensi e ferito. Dal rapporto di polizia e daIle indagini dei consulenti tecnici è emerso, in base ai danni riportati dalla bici e alle lesioni riportate dal 59enne, che le conseguenze della caduta sono "da ricondurre ad un impatto contro un secondo veicolo – si legge nella sentenza - marciante con direzione contraria". Secondo la ricostruzione infatti, il ciclista, affrontando una curva destrorsa in discesa, si scontrò frontalmente contro un secondo veicolo che proveniva dalla direzione opposta e che, dopo l’urto, "si dileguò abbandonando il ciclista al suolo", prosegue la sentenza. Secondo il giudice, però, il concorso di colpa sarebbe da ripartire tra il ciclista e il pirata. Il primo avrebbe "tenuto una velocità non consona in relazione al tipo di veicolo guidato (una bicicletta) ed alle condizioni dei luoghi" visto che "il fondo stradale era "viscido a causa delle precipitazioni avvenute nelle ore precedenti" ed in corrispondenza di una curva in discesa su strada ad unica carreggiata con doppio senso di circolazione". Secondo il tribunale il ciclista avrebbe dovuto procedere "il più vicino possibile al margine destro della carreggiata". Allo stesso modo, nel comportamento del conducente del veicolo non identificato è ravvisabile la medesima infrazione, per aver lo stesso marciato "in corrispondenza del centro della carreggiata, probabilmente addirittura invadendo l’opposta corsia di marcia".