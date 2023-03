Travolto dal treno in corsa: muore 60enne pesarese a Fosso Sejore

Pesaro, 30 marzo 2023 – Ha trovato un varco per passare agevolmente dalla pista ciclabile alla massicciata della ferrovia: un punto in cui l’inferriata che corre lungo le rotaie è interrotta da una rete di cantiere, all’altezza del Mediterraneo, il locale tra Pesaro e Fano. L’ha scavalcata e ha atteso l’arrivo del treno diretto a Pesaro, il regionale 4252 proveniente da Ancona, per poi lanciarsi contro il vagone in corsa.

Erano circa le 20.30. "Abbiamo sentito una botta molto forte" hanno raccontato i passeggeri. Poi lo stridio dei freni. Il vagone ha fermato la sua corsa un chilometro dopo il punto di impatto. Ed è subito stato chiaro quello che era successo.

A compiere quello che si pensa sia stato un gesto volontario è stato un 60enne pesarese. Sul posto, dove sono subito arrivati gli uomini del commissariato di Fano, la Polfer di Pesaro, sarebbero stati trovati alcuni documenti, tra cui un codice fiscale. Intervenuti anche i vigili del fuoco di Fano che hanno aiutato a far scendere i passeggeri dal treno.