Travolto in bicicletta Muore dopo 5 giorni

Non ce l’ha fatta l’82enne rimasto gravemente ferito dopo essere caduto dalla sua bicicletta tra via Belgioioso e via Saffi, venerdì scorso. Ricoverato da 5 giorni all’ospedale di Ancona, ieri il suo cuore ha smesso di battere. Ma grazie a lui, altri continueranno a vivere. La procura ha infatti dato l’ok per l’espianto degli organi. Si aggrava intanto la posizione del presunto responsabile dell’incidente, la conducente dell’auto che avrebbe urtato il mezzo dell’82enne facendolo rovinare sull’asfalto. Ora sarà chiamata a rispondere di omicidio stradale. Sia la macchina che la bici sono sotto sequestro. La tragedia si consuma alle 12 circa di venerdì Santo. L’anziano stava pedalando in via Belgioioso, dal centro verso la periferia, con la sua due ruote carica di merce. Poi arriva l’auto che lo avrebbe urtato e fatto perdere l’equilibrio. Subito soccorso e trasportato in eliambulanza ad Ancona, il suo corpo ha lottato per 5 giorni, ma i traumi erano troppo gravi e ieri è deceduto.

e. ros.